Altın fiyatlarında yatay seyir: Piyasalar Fed'den gelecek sinyali bekliyor

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Spot altın 4 bin 282 dolar seviyesinde

Spot altın, yüzde 0,1 gerileyerek ons başına 4 bin 281,98 dolara indi. ABD altın vadeli kontratları ise Aralık tesliminde önemli bir değişim göstermeyerek 4 bin 317,50 dolardan işlem gördü.

VT Markets Baş Strateji Sorumlusu Ross Maxwell, piyasaların geçen haftaki faiz artırımının ardından Fed’in faizleri daha uzun süre yüksek seviyelerde tutup tutmayacağına odaklandığını belirtti.

Maxwell, yatırımcıların aynı zamanda ABD doları ve Hazine tahvil getirilerindeki hareketleri izlediğini, Orta Doğu’daki petrol ve enerji arzına ilişkin risklerin de piyasanın gündeminde olduğunu söyledi.

Yeni faiz artışı beklentisi baskı yaratıyor

Maxwell, Fed’den yeni bir faiz artışına ilişkin daha güçlü bir sinyal gelmesinin altın fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskıyı artırabileceğini ifade etti.

Fed, geçen hafta politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4,00 aralığına yükseltmişti. Artan enflasyon baskıları ve ekonomik aktivitedeki güçlenme, bankanın sıkı para politikasını sürdürmesine yönelik beklentileri destekliyor.

Piyasalarda, ekim ayının sonlarında yapılacak toplantıda bir faiz artışı daha gelebileceğine ilişkin beklentilerin güçlendiği görülüyor.

Petrol geriledi, altına sınırlı destek geldi

İran’ın ABD ile savaşı sona erdirmek amacıyla diplomasiye açık olduğunu açıklaması, petrol fiyatlarının gerilemesine neden oldu. Bununla birlikte Washington ile Tahran arasında savaşın nasıl sona erdirileceği konusunda önemli görüş ayrılıkları bulunuyor.

Petrol fiyatlarındaki düşüş, enerji maliyetleri üzerinden enflasyonist baskıların azalabileceği beklentisiyle altın fiyatlarına da sınırlı destek sağladı.

Güçlü ABD verileri faiz beklentilerini etkiliyor

ABD’de çarşamba günü açıklanan veriler, ticari faaliyetlerin eylül ayında beş yılı aşkın sürenin en yüksek seviyesine çıktığını ortaya koydu.

Ancak güçlü talep, tedarik zincirleri üzerindeki baskıyı artırırken fiyatların da yükselmesine yol açtı. Bu tablo, Fed’in enflasyonla mücadele kapsamında faizleri yüksek tutabileceği beklentilerini güçlendiriyor.

Faiz getirisi sağlamayan altın, yüksek faiz ortamında tahvil ve benzeri getiri sağlayan varlıklara kıyasla daha az cazip hale gelebiliyor.

"Altında belirgin yön beklemiyoruz"

Intesa Sanpaolo ekonomisti Daniela Corsini, değerli metaller için temel senaryolarında belirgin bir yön oluşmasını beklemediklerini belirtti.

Corsini, piyasalardaki oynaklığın yüksek kalabileceğine işaret ederek altının birkaç çeyrek boyunca ons başına ortalama 4 bin 200 dolar civarında işlem görebileceği değerlendirmesinde bulundu.

Diğer değerli metallerde karışık seyir

Diğer değerli metallerde ise karışık bir görünüm izlendi.

Spot gümüş yüzde 0,6 düşüşle ons başına 64,07 dolara gerilerken, platin yüzde 0,2 yükselişle 1.754,05 dolara çıktı.

Paladyum ise yüzde 0,1 değer kaybederek ons başına 1.260,70 dolara geriledi.