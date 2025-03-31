Altın fiyatlarında yeni tarihi zirve

Ons altın, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife planlarının küresel ticaret savaşını genişleteceği ve ekonomik bir çöküşe yol açacağı endişeleri arasında yatırımcıların güvenli liman varlığına yönelmesiyle 3.100 dolar seviyesini aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Ons altın, bugünkü işlemlerde 3.127 dolar ile tarihi zirvesini gördü. Altın saat 17.21 itibarıyla yüzde 0,93 artışla 3.113 seviyesinden işlem görmeye devam ediyor. Gram altın fiyatı ise aynı saatlerde, yüzde 0,77 artışla 3.795 liradan alıcı buluyor.

Dolar endeksi yüzde 0,2 geriledi ve bu da diğer para birimlerini elinde tutan alıcılar için dolar bazlı altın fiyatını daha ucuz hale getirdi.

Altının 2025'te dolar cinsinden yükselişi yüzde 20'ye yaklaşırken, yükselişi yüzde 26'yı geçti.

Goldman Sachs yıl sonu beklentisini yükseltmişti

Yatırım bankası Goldman Sachs, 17 Şubat'ta 2025 yıl sonu öngörüsünü 3 bin 100 dolara yükseltmişti. 27 Mart'ta ise tahminini 3 bin 300 dolar olarak revize etti.