Altın fiyatlarında yön değişti: Petrol yükseldi, enflasyon ve faiz endişesi güçlendi, altın geri çekildi

Altın fiyatları, önceki işlem gününde yüzde 2'nin üzerinde değer kazanmasının ardından yeni günde düşüşe geçti. Petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon baskısını artırması ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri daha uzun süre yüksek seviyelerde tutabileceği beklentisinin güçlenmesi, faiz getirisi olmayan altına olan talebi zayıflattı.

Bu gelişmelerin etkisiyle spot altının ons fiyatı yüzde 0,4 gerileyerek 4.034,43 dolara indi.

Gram altın ne kadar?

Gram altın yüzde 0,5'e yakın düşüşle 6.097 liradan işlem görüyor.

Altın fiyatları, ABD'de haziran ayına ilişkin tüketici enflasyonunun enerji fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle beklentilerin altında gerçekleşmesinin ardından güçlü bir toparlanma kaydetmişti. İki haftanın en düşük seviyesinden yükselişe geçen altın, günü yüzde 2'nin üzerinde primle tamamlarken, gün içinde 4.100,49 dolar seviyesine kadar çıkmıştı.

Petrol yeniden 80 doların üzerinde

Petrol fiyatları, art arda üçüncü işlem gününde de yükselişini sürdürdü. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran limanlarına yönelik deniz ablukasını yeniden devreye alması ve Tahran yönetiminin müzakere masasına dönmemesi halinde enerji santralleri ile köprülerin hedef alınacağını açıklaması, küresel piyasalarda arz güvenliği endişelerini artırdı.

Jeopolitik gerilimin tırmanmasıyla birlikte petrol fiyatlarındaki yükseliş hız kazanırken, artan enerji maliyetlerinin enflasyonist baskıları yeniden güçlendirebileceği ve faizlerin daha uzun süre yüksek seviyelerde kalabileceği beklentileri de desteklendi.

Petroldeki yükseliş altını baskılıyor... Gözler yeniden enflasyon ve faiz beklentilerinde

Cnbc-E'de yer alan habere göre OANDA Kıdemli Piyasa Analisti Kelvin Wong, piyasaların haziran ayı enflasyon verisini büyük ölçüde geride bıraktığını, odağın ise yeniden petrol fiyatlarındaki yükselişe kaydığını söyledi.

Wong, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'ndan çıkan gemilere yönelik deniz ablukasını sürdürmesinin petrol fiyatlarını yukarı taşıdığını belirterek, "Piyasa artık gecikmeli bir gösterge olarak görülen TÜFE verisinin ötesine bakıyor. Petrol fiyatlarındaki yükseliş altın üzerinde baskı oluşturuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Analistlere göre, ham petrol fiyatlarındaki artış enflasyon beklentilerini yeniden güçlendirirken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri daha uzun süre yüksek seviyelerde tutabileceği beklentisini de destekliyor. Altın, enflasyona karşı güvenli bir yatırım aracı olarak öne çıksa da, yüksek faiz ortamında getiri sağlamayan bir varlık olması nedeniyle yatırımcı ilgisinin bir kısmını kaybedebiliyor.

Piyasaların gözü ABD ÜFE verisinde: Fed'in faiz patikasına yeni sinyaller bekleniyor

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri, haziran ayında beklentilerin altında gelen enflasyon verilerini olumlu karşılarken, enflasyonda kalıcı bir düşüşten söz edebilmek için benzer verilerin önümüzdeki dönemde de sürmesi gerektiğine dikkat çekti.

Küresel piyasalar şimdi gözünü gün içinde açıklanacak ABD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisine çevirdi. Açıklanacak verinin, enflasyon görünümüne ilişkin yeni ipuçları sunması ve Fed'in gelecek dönemde izleyeceği para politikasına yönelik beklentileri şekillendirmesi bekleniyor.

Öte yandan, CME FedWatch verilerine göre yatırımcılar, Fed'in eylül toplantısında faiz artırımı ihtimalini yüzde 76'dan yüzde 58'e düşürdü. Buna karşın aralık ayında faiz artışı beklentisi yaklaşık yüzde 80 seviyesinde fiyatlanmayı sürdürüyor.