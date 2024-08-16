Altın fiyatlarında yükseliş beklentisi
Commerzbank, emtia fiyatlarında beklentilerini revize etti.
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Avrupa’nın en büyük bankalarından Commerzbank, petrol ve altın fiyatlarında beklentilerini güncelledi.
Commerzbank, Brent petrolün fiyatının 2024 sonunda 85 dolar, Batı Teksas petrolünde 80 dolar olmasını beklediğini açıkladı.
Commerzbank, beklentilerinde 2024 sonu için ons altın fiyatı tahminini 2.500 dolara yükseltirken, altın fiyatının 2025 ortasında kadar da 2.600 dolar/ons seviyesine yükselmesini beklediğini açıkladı.
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