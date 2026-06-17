Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor: Gözler Fed'in faiz kararında

ABD-İran barış anlaşmasına yönelik iyimserliğin Fed’in faiz artışı beklentilerini geri çekmesiyle destek bulması, altının çarşamba günü art arda beşinci seansta da yükselmesine yol açtı. Piyasalar, bir yandan anlaşmanın ayrıntılarına odaklanırken diğer yandan Fed’in gerçekleştireceği politika toplantısını bekliyor.

Spot altın yüzde 0,3 artışla ons başına 4.341,12 dolara yükseldi ve böylece pazartesi günü görülen bir haftanın en yüksek seviyesine yakın seviyelerde işlem gördü. Ağustos vadeli ABD altın kontratları ise yüzde 0,2 yükselerek 4.361,10 dolara çıktı.

ABD-İran anlaşmasında kritik detaylar netleşiyor

Orta Doğu’daki çatışmaları sona erdirmeyi hedefleyen geçici ABD-İran anlaşmasına ilişkin detaylar netleşmeye başlarken, ABD Başkanı Donald Trump anlaşmanın Tahran’ın nükleer silah edinmesini engelleyeceğini ifade etti. Bir ABD’li yetkili ise anlaşmanın imzalanmasının ardından İran’ın petrol ihracatına izin verileceğini belirtti.

Petrol fiyatları son 3 ayın en düşük seviyesinde

İran petrolünün yakın zamanda küresel piyasalara yeniden girebileceğine ilişkin haberler, petrol fiyatlarının son üç ayın en düşük seviyeleri civarında seyretmesine yol açtı. Bu gelişme, aynı zamanda enflasyonist baskılara yönelik endişelerin de azalmasını sağladı.

"Dikkatler Fed’in para politikası kararına çevrildi"

Bloomberg HT'de yer alan habere göre Tastylive Küresel Makro Araştırmalar Başkanı Ilya Spivak, “Petrol fiyatlarındaki geri çekilme faizler üzerindeki yukarı yönlü baskının bir kısmını azalttı ve faiz artırımı beklentilerini soğuttu. Ancak tüm dikkatler Fed’in para politikası kararına çevrilmişken altındaki yükseliş ivmesi bir miktar zayıflıyor” dedi.

Fed'in faiz kararı ne olacak?

Yatırımcılar, günün ilerleyen saatlerinde açıklanacak Fed faiz kararına ve yetkililerin yapacağı açıklamalara odaklanırken, faiz oranlarının büyük ölçüde sabit tutulması bekleniyor.

Spivak ayrıca, “Bu, Kevin Warsh başkanlığında gerçekleşen ilk FOMC toplantısı. Yatırımcılar hâlâ onun şahin geçmişini, yükselen enflasyonu ve Beyaz Saray’ın daha güvercin bir politika talebini nasıl dengeleyeceği konusunda emin değil” ifadelerini kullandı.

CME FedWatch verilerine göre yatırımcılar, ABD’de Aralık ayında faiz artırımı ihtimalini yüzde 59 olarak fiyatlıyor. Bu oran, ABD-İran barış anlaşmasına ilişkin açıklamadan önce geçen hafta yaklaşık yüzde 70 seviyesindeydi.

Faizlerin yüksek seyrettiği dönemlerde, getiri sunmayan altın yatırımcılar açısından cazibesini kısmen yitirebiliyor.

Diğer değerli metallerde son durum ne?

Diğer değerli metaller de yükselişlerini sürdürdü. Spot gümüş yüzde 0,3 artışla ons başına 70,38 dolara, platin yüzde 0,5 yükselişle 1.812,80 dolara ve paladyum yüzde 0,3 artışla 1.355,65 dolara çıktı.