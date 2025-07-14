Altın fiyatlarında yükselişin sürmesi bekleniyor

ANZ Bank, devam eden ekonomik belirsizlik, jeopolitik gerginlikler ve güçlü merkez bankası talebi nedeniyle fiyatların 2025 yılının 3. çeyreğinin sonunda ons başına 3.500 dolara tırmanabileceğini tahmin ederek altın için yükseliş görünümü yayınladı.

Buna karşın banka platin konusunda daha temkinli bir tavır sergileyerek metalin 1.400 $/ons'luk kilit direnç seviyesini kıramaması halinde yakın vadede 1.250 $/ons'a kadar gerileyebileceği uyarısında bulundu. Platin, zayıflayan endüstriyel talep ve yatırımcıların tereddütleri nedeniyle ivmesini korumakta zorlanıyor.

ANZ'nin altın görünümü, büyük merkez bankalarının daha fazla faiz indirimi beklentileri, zayıflayan ABD doları ve artan güvenli liman talebi ile destekleniyor. ANZ analistleri bir notta, "Makro ortam altın lehine olmaya devam ediyor" dedi ve devam eden enflasyon endişeleri ile artan piyasa oynaklığını gerekçe gösterdi.

Her iki metal de benzer makroekonomik eğilimlerden etkilenirken, platinin özellikle otomotiv ve hidrojen sektörlerindeki endüstriyel etkisi onu konjonktürel değişimlere karşı daha savunmasız hale getirdi. Tüccarlar ve yatırımcılar her iki piyasa için de gelecek ekonomik verileri ve merkez bankası sinyallerini yakından izleyecek.