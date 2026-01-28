Altın fiyatlarındaki sert yükseliş, Tether’i sıçrattı

Jefferies’in, Tether’in kamuya yaptığı açıklamalara dayanarak hazırladığı tahminlere göre şirket, eylül ayı sonunda yaklaşık 116 ton altına sahipti. Bu miktarın değeri o dönemde yaklaşık 14,4 milyar dolar seviyesindeydi.

Eylül sonunda ons başına 3.858 dolar olan altın fiyatı, artan jeopolitik belirsizlikler nedeniyle güvenli liman talebinin güçlenmesiyle 5.200 doların üzerine çıktı. Bu yükseliş, Tether’ın söz konusu altın varlıklarından 5 milyar dolardan fazla kazanç elde etmesine yol açtı.

Şirket bu hafta yaptığı açıklamada, geçen yılın dördüncü çeyreğinde altına dayalı stablecoin’i için 27 ton daha altın satın aldığını belirtti. Bu yeni alımların değerinin de bu yıl en az 700 milyon dolar arttığı ifade edildi.

Son gelişmelerle birlikte Tether’ın toplam altın varlıklarının değeri yaklaşık 24 milyar dolara ulaştı.