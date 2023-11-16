Altın fiyatlarındaki yükselişe 'dolar' engeli

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) parasal sıkılaştırma döngüsünün sonuna geldiği yönünde beklentilerle yükselirken; doların toparlanmasıyla kazanımlarını sınırladı. Dün 1975 dolara yükselerek son 1 haftanın en yüksek seviyesini gören altının ons fiyatı, bugünkü işlemlerde en yüksek 1963 dolara kadar çıktı. Sarı maden saat 08.49 itibarıyla yüzde 0,20 primle 1963 dolarda işlem gördü.

Altının gram fiyatı, ons altına paralel hareket etmeye devam ediyor. 1811 liraya kadar yükselen gram altın, şu dakikalarda yüzde 0,19 artışla 1810 liradan alıcı buldu.