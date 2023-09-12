Altın fiyatlarının gözü ABD enflasyonunda

Yatırımcılar, yarın ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesi temkinli davranırken; sürpriz bir verinin altın fiyatları üzerinde sert hareketliliğe sebep olması bekleniyor. 1924 ile 1918 bant aralığında hareket eden ons altın, saat 13.09 itibarıyla yüzde 0,17 düşüşle 1919 dolarda işlem görüyor.

Altının ons fiyatında teknik açıdan, 1910 ve 1900 dolar destek, 1930 ve 1940 dolar direnç seviyeleri olarak bulunuyor.

Enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi halinde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıl sonuna kadar bir faiz artırımına daha gitme ihtimalinin artabileceğini anımsatan analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını bildirdi.

Gram altında ‘ons altın’ baskısı

Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,16 altında 1658 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2 bin 725 lira, Cumhuriyet altını da 11 bin liradan satılıyor.

Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 1.661,2 liradan tamamlamıştı.