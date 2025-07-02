Altın fiyatlarının gözü ABD'den gelecek veride!

Yatırımcıların gözlerini ABD'de açıklanacak ADP özel sektör istihdam verilerine çevirdiği ortamda ons altın yatay seyir izliyor.

Dün, ABD dolarının önde gelen para birimleri karşısında 3 yılın en düşük seviyesine gerilemesinden destek alarak güçlü bir yükseliş gösteren ons altın, saat 12.54 itibarıyla 3341 dolarda yatay bantta hareket ediyor.

Analistler, ons altın için direnç seviyesi olarak dünkü zirve olan 3358 doları işaret ediyorlar. Buranın geçilmesi halinde 3376 dolara doğru hareket olabilir. Aşağıda destekler ise 3337 ve 3319 dolarda.

Tastylive'den Ilya Spivak, "Altın fiyatları iki haftanın en güçlü kazançlarını kaydettikten sonra konsolide oluyor. Genel trend eğilimi şimdilik yukarı yönlü olmaya devam ediyor. Fed politika beklentilerin şu anda ön plana çıktı" dedi.

Fed Başkanı Powell dün ECB'nin düzenlediği forumda yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Donald Trump'ın acil ve derin faiz indirimi taleplerini bir kenara bırakarak, ABD merkez bankasının faiz oranlarını düşürmeden önce tarifelerin enflasyon üzerindeki etkisi hakkında “daha fazla beklemeyi ve öğrenmeyi” planladığını yineledi.

Gram altın da yön arayışında

Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,2 azalışla 4 bin 268 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 6 bin 980 liradan, cumhuriyet altını 27 bin 820 liradan satılıyor.

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,1 değer kazanarak 4 bin 275 liradan tamamlamıştı.