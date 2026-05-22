Altın geriledi: Güçlü dolar ve faiz endişeleri baskı yarattı! Üst üste ikinci haftalık kayba hazırlanıyor

Altın fiyatları cuma günü gerilerken, güçlü dolar ve yükselen petrolün Fed’in faiz artırımlarını sürdüreceği beklentilerini desteklemesiyle üst üste ikinci haftalık kayba yöneldi.

Spot altın yüzde 0,4 düşüşle ons başına 4.522,89 dolara gerilerken, haftalık bazda kayıp yaklaşık yüzde 0,3 seviyesine ulaştı.

Haziran vadeli ABD altın kontratları da yüzde 0,4 düşerek 4.524,40 dolara indi.

Dolar endeksi altı haftanın zirvesine yakın seviyelerde seyrederken, dolar cinsinden fiyatlanan altın diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha maliyetli hale geldi.

"Altını aşağı çeken temel unsur güçlü dolar oldu"

Bloomberg HT'de yer alan habere göre Marex analisti Edward Meir, “Altını aşağı çeken temel unsur güçlü dolar oldu. Güçlü dolar da dünya genelinde yüksek seyreden faiz oranlarından destek buluyor” dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran ile yürütülen görüşmelerde “olumlu bazı işaretler” bulunduğunu ancak Tahran’ın uranyum stokları ve Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünün anlaşmazlık konusu olmaya devam ettiğini söyledi.

Petrol fiyatı yükseldi

Petrol fiyatları, ABD ile İran arasındaki görüşmelerde ilerleme sağlanacağına yönelik beklentilerin zayıflamasıyla yükselişe geçti.

Yüksek petrol fiyatları enflasyon risklerini artırırken, faizlerin daha uzun süre yüksek kalacağına yönelik endişeleri de güçlendiriyor. Altın geleneksel olarak enflasyona karşı bir korunma aracı olarak görülse de, yüksek faiz ortamı faiz getirisi bulunmayan değerli metal üzerinde baskı yaratıyor.

Piyasalar Fed’den yeni faiz artışı bekliyor: Olasılık yüzde 60

Piyasalar, CME Group’un FedWatch aracına göre Fed’in yıl sonuna kadar faiz artıracağı ihtimalini fiyatlıyor. Aralık ayına kadar faiz artışı olasılığı yüzde 60 seviyesinde seyrediyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Fed başkanlığı görevine Kevin Warsh’ı cuma günü Beyaz Saray’da resmen atayacağı bildirildi.

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, işletmelerin ve tüketicilerin ekonomik şoklara vereceği tepkilerin, Fed’in mevcut yüksek enflasyonu geçici olarak değerlendirip değerlendirmeyeceğini ya da yeni faiz artırımlarını gündemine alıp almayacağını belirleyeceğini söyledi.

Diğer değerli metallerde son durum ne?

Diğer değerli metallerde ise spot gümüş yüzde 0,7 düşüşle ons başına 76,18 dolara geriledi ancak haftalık bazda yüzde 0,4 yükselişe yöneldi. Platin yüzde 1 kayıpla 1.945,97 dolara, paladyum ise yüzde 0,5 düşüşle 1.371,90 dolara indi. Her iki metal de haftalık kayıp yaşamaya hazırlanıyor.