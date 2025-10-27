Altın, gerilimlerin azalacağı iyimserliğiyle haftaya düşüşle başladı

Altın fiyatları, ABD-Çin ticaret geriliminin azalmasına ilişkin işaretlerin yarattığı iyimserliğin güvenli liman talebini zayıflatması ve doların güçlenmesiyle düştü.

Yatırımcılar, bu hafta başta Fed olmak üzere büyük merkez bankalarının faiz toplantılarından gelecek kararları bekliyor.

Ons altın bu sabah erken işlemlerde 4053,93 dolara kadar gerilemenin ardından cuma gününe göre yüzde 0,82 kayıpla 4.078,35 dolar seviyesinde bulunuyor.

Dolar, yen karşısında iki haftadan uzun bir sürenin en yüksek seviyesine yaklaştı ve altını diğer para birimleri için daha pahalı hale getirdi.

Capital.com analisti Kyle Rodda, "Bu olası ticaret anlaşması piyasalar için beklenmedik ve olumlu bir sürpriz oldu. Ancak bu gelişmeler altın açısından olumsuz. Altın hâlâ gevşek mali ve parasal politika beklentilerinden destek buluyor" değerlendirmesini yaptı.

Fed'in çarşamba günü sona erecek 2 günlük toplantıda faiz oranını 25 baz puan düşürmesi bekleniyor. Bu beklenti, geçen haftaki zayıf enflasyon verileriyle güçlendi.

Dünyanın en büyük altın destekli borsa yatırım fonu SPDR Gold Trust (GLD)’ın varlıkları, perşembe günkü 1.052,37 tondan 1.046,93 tona gerileyerek %0,52 düşüş gösterdi.

Spot gümüş 47,79 dolara kadar gerilemenin ardından 0,82 düşüşle 48,19 dolar seviyesinden işlem gördü.