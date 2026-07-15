Altın ‘güvenli liman’ tahtını kaybediyor mu? Başekonomist Hande Şekerci’den çarpıcı öngörüler

Orta Doğu'da yeniden alevlenen çatışmaların petrol fiyatlarını bir ‘roller coaster’ sürecine soktuğunu belirten Hande Şekerci, Brent petrolün 85 dolara doğru tırmandığını ifade etti. Şekerci, daha önce petrolün yılın geri kalanında ortalama 78 dolar seviyesinde seyredeceği varsayımıyla tahminlerini oluşturduklarını, ancak mevcut durumun hem enflasyon hem de cari açık üzerinde risk oluşturduğunu vurguladı. Özellikle Hürmüz Boğazı’ndaki geçiş ücreti tartışmalarına değinen ekonomist, ABD’nin günlük 400-500 milyon dolar civarında bir gelir beklentisi olduğunu, buna karşılık Türkiye'nin boğazlardan elde ettiği yıllık gelirin sadece 220 milyon dolar seviyesinde kaldığını hatırlattı.

Altın artık güvenli liman değil mi?

Piyasaların klasik ezberlerinin bozulduğunu savunan Şekerci, savaş dönemlerinde altına yönelme alışkanlığının bu kez değiştiğini söyledi. Petrolün dolar üzerinden fiyatlanması ve ülkelerin petrol ithalatı için acil nakit ihtiyacı duyması nedeniyle altın satışlarının yaşandığını belirten ekonomist, altının ons fiyatının 4.000 doların altına sarktığını ifade etti. Bu durumun, doların dünyadaki rezerv para birimi statüsünü ve likidite gücünü koruduğunu gösterdiğini ekledi.

Fed ve ECB'den faiz beklentileri

Küresel merkez bankalarının hamlelerini değerlendiren Şekerci, piyasadaki sert faiz artırımı beklentilerine rağmen ABD Merkez Bankası'nın (Fed) temmuz gibi kısa bir vadede faiz artırmasını beklemediğini, ancak aralık ayında bir artışın ihtimal dahilinde olduğunu belirtti. Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafında ise büyüme görünümünün zayıf olması nedeniyle piyasanın 2-3 faiz artırımı fiyatlamasını abartılı bulduğunu söyleyen Şekerci, Euro/dolar paritesi tahminini de aşağı yönlü revize ederek yıl sonu için 1,16 seviyesini işaret etti.

Türkiye’de enflasyon ve gıda sorunu

Türkiye ekonomisine dair verileri yorumlayan Şekerci, gıda enflasyonunun yıllık %35 seviyesinde seyrettiğini ve Türkiye’nin bir gıda üreticisi olmasına rağmen dünyanın en pahalı sofralarına sahip olduğunu belirtti. Hayvancılık ve kümes hayvancılığı üretimindeki düşüşlerin fiyatları baskıladığını ifade eden Şekerci, eylül ayından itibaren baz etkisiyle gıda enflasyonunun %31,1’e gerilemesini beklediğini aktardı. Ayrıca, Türkiye’nin sanayi üretiminde güç kaybettiğini ve bir hizmet ekonomisine dönüştüğünü belirterek, savunma sanayiinin yüksek teknoloji ve katma değerli ihracat potansiyeliyle büyümeyi sürükleyecek nadir alanlardan biri olduğuna dikkat çekti.