Altın, haftalık en güçlü performansına hazırlanıyor: Haftalık kazançta 7 ayın zirvesi

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Altın fiyatları, cuma günü yükselişini sürdürerek ocak ayından bu yana en güçlü haftalık performansına yöneldi. Petrol fiyatlarındaki gerilemenin güvenli liman talebini desteklemesi, değerli metaldeki yükselişi hızlandırdı.

Piyasalar ise gözünü, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası ve faiz indirimi beklentilerine yön verecek temmuz ayı tarım dışı istihdam verisine çevirdi.

Spot altının ons fiyatı yüzde 0,4 yükselerek 4.254,11 dolara çıktı. Bir önceki işlem gününde son yedi haftanın en yüksek seviyesini test eden altın, haftalık bazda yüzde 5'in üzerinde prim yaparak ocak ayından bu yana en güçlü haftalık kazancını kaydetmeye hazırlanıyor.

Barış umutları altını hareketlendirdi: 4.000 dolar direnci aşıldı

Bloomberg HT'de yer alan habere göre StoneX Kıdemli Analisti Matt Simpson, Orta Doğu'da barış beklentilerinin güçlenmesiyle birlikte enflasyon endişelerinin azaldığını söyledi. Simpson, bu gelişmenin altının uzun süredir sıkıştığı 4.000 dolar seviyesinin üzerine çıkarak güçlü bir yükseliş ivmesi yakalamasında etkili olduğunu belirtti.

Trump: İran ile savaş yakında bitebilir, silah tedarikinde sorun yaşıyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada İran ile yaşanan savaşın yakında sona ereceğine inandığını söyledi. Trump ayrıca, ABD ordusunun bazı silah sistemlerinin tedarikinde sıkıntılar yaşadığını belirterek, bu konuda zorluklarla karşı karşıya olduklarını ifade etti.

Petroldeki düşüş enflasyon kaygılarını azalttı

Petrol fiyatları haftayı düşüşle kapatmaya hazırlanırken, enerji maliyetlerindeki gerileme enflasyon baskılarının hafiflemesine katkı sağlıyor. Bu durum, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri uzun süre yüksek seviyelerde tutacağı beklentilerini de zayıflatıyor.

Enflasyona karşı güvenli liman olarak görülen altın, faiz getirisi sunmaması nedeniyle yüksek faiz dönemlerinde yatırımcılar açısından cazibesini kaybedebiliyor. Ancak faiz indirimlerine yönelik beklentilerin güçlenmesi, değerli metale olan talebi yeniden destekliyor.

Piyasaların gözü ABD istihdam verisinde

Yatırımcılar, günün ilerleyen saatlerinde ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanacak temmuz ayı tarım dışı istihdam verisine odaklandı. Söz konusu verinin, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikası ve piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Analist: 4.000 Dolar güçlü destek, hedef 4.600 dolar

StoneX Kıdemli Analisti Matt Simpson, ABD tarım dışı istihdam verisinin sonucundan bağımsız olarak altının 4.000 dolar seviyesinde güçlü bir destek oluşturduğunu söyledi.

Simpson, "Tarım dışı istihdam verisi nasıl gelirse gelsin, 4.000 dolar seviyesinin güçlü bir destek olduğu görüldü. Olası geri çekilmelerin yatırımcılar tarafından alım fırsatı olarak değerlendirileceğini ve bunun fiyatları 4.600 dolar seviyesine taşıyacak yükseliş hareketini destekleyebileceğini düşünüyorum. İstihdam verisi kısa vadede dalgalanma yaratabilir ancak mevcut fiyat hareketleri altının yükseliş eğilimini koruduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Faiz beklentilerinde geri çekilme

CME FedWatch verilerine göre piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylül ayında faiz artırma ihtimalini yüzde 55 olarak fiyatlıyor. Söz konusu olasılık, bir hafta önce yüzde 63 seviyesinde bulunuyordu. Beklentilerdeki gerileme, yatırımcıların Fed'in para politikasına ilişkin öngörülerinde daha temkinli bir görünüm benimsediğine işaret ediyor.

Fed yetkilisinden faiz artışı mesajı

St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem, kısa vadeli faizlerin artırılmasını desteklediğini belirterek, kademeli adımların ekonomiye daha az zarar vereceğini söyledi.

Musalem, "Faizlerin erken dönemde küçük ve kademeli adımlarla artırılması, ilerleyen dönemde gerekebilecek ani ve sert faiz artışlarına kıyasla hem daha düşük maliyetli hem de ekonomik açıdan daha az bozucu olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Diğer değerli metallerde son durum ne?

Diğer değerli metallerde ise spot gümüş yüzde 0,8 artışla 61,96 dolara, platin yüzde 0,4 yükselişle 1.735,71 dolara çıktı. Paladyum ise yüzde 0,3 gerileyerek 1.367,06 dolara indi. Üç metal de haftalık bazda değer kazanmaya hazırlanıyor.