Altın haftaya düşüşle başladı: Piyasalar Fed kararını bekliyor

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Altın fiyatlarında geri çekilme

Spot altın, yüzde 0,5 değer kaybederek ons başına 4.405,47 dolara geriledi. ABD altın vadeli işlemleri de yüzde 0,5 düşüşle 4.452,20 dolar seviyesine indi.

Piyasalarda, güçlü istihdam verilerinin Fed’in faizleri daha uzun süre yüksek tutabileceği beklentisini güçlendirmesi altın üzerinde baskı oluşturdu.

Piyasaların gözü ABD TÜFE verisinde

Bloomberg HT'de yer alan habere göre KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, istihdam verilerinin altın üzerinde baskı yarattığını ancak eylül ayında faiz artırımına ilişkin kesin bir tablo ortaya koymadığını belirtti.

Waterer, piyasalardaki belirsizliğin giderilmesi açısından bu hafta açıklanacak ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisinin kritik olduğunu ifade etti. Analiste göre güçlü bir enflasyon rakamı, Fed’in faiz artıracağı beklentisini kuvvetlendirerek tahvil getirilerini yukarı çekebilir ve bunun sonucunda altın üzerindeki satış baskısı artabilir.

Faiz artışı beklentisi yüzde 58,4

CME’nin FedWatch aracına göre yatırımcılar, Fed’in 15-16 Eylül tarihlerindeki toplantısında faiz artırma ihtimalini yüzde 58,4 olarak fiyatlıyor.

Altın, yatırımcılar tarafından geleneksel olarak enflasyona karşı korunma aracı olarak görülüyor. Ancak faizlerin yükselmesi, faiz getirisi sunmayan altının yatırımcılar açısından cazibesini azaltıyor.

Trump’tan Fed’e yeni faiz mesajı

ABD Başkanı Donald Trump da cuma günü yaptığı açıklamada Fed’in faizleri düşürmemesi halinde, ABD ile ticaret açığı bulunan ülkelerle ticareti durdurma tehdidinde bulundu.

Trump’ın açıklamaları, Fed’in para politikası üzerindeki siyasi baskıya ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

Orta Doğu’da gerilim sürüyor

Öte yandan Orta Doğu’daki gelişmeler de değerli metallerin seyrinde yakından izleniyor. İran, ABD yaptırımlarının ekonomisi üzerinde oluşturduğu ağır baskıyla mücadele çalışmalarını artıracağını açıkladı.

Üst düzey bir İranlı yetkili ise ülkenin yeniden saldırıya uğraması halinde “acı verici bir karşılık” verileceği uyarısında bulundu.

Diğer değerli metaller de geriledi

Altındaki düşüş diğer değerli metallere de yansıdı. Spot gümüş yüzde 0,2 gerileyerek ons başına 66,03 dolara inerken, platin yüzde 0,8 kayıpla 1.805,53 dolara düştü.

Paladyum da yüzde 0,7 gerileyerek 1.396,08 dolar seviyesine çekildi.