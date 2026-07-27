Altın haftaya güçlü başladı: Yüzde 1'i aşan yükseliş! Gözler Fed kararında

Altın fiyatları, Orta Doğu'da çatışmaların şiddetinin azalmasıyla petrol fiyatlarında yaşanan geri çekilmenin enflasyon baskılarını hafifletmesiyle haftanın ilk işlem gününde yüzde 1'in üzerinde yükseldi. Yatırımcıların odağı ise bu hafta açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ve karar sonrası verilecek para politikası sinyallerine çevrildi.

Spot altının ons fiyatı, yüzde 1,4'lük artışla 4.110,56 dolara yükselirken, ABD altın vadeli kontratları da yüzde 1 değer kazanarak 4.112,10 dolardan işlem gördü.

Altına çifte destek: Petrol ve dolar düşüşte

Bloomberg HT'de yer alan habere göre KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, “Altın bugün hem petrol hem de ABD dolarındaki düşüşten destek buluyor. ABD ile İran arasında gerilimin azalacağına yönelik beklentiler hem petrolü hem de doları aşağı çekti. Petrol fiyatlarındaki gerileme enflasyon endişelerini hafifletiyor.” dedi.

ABD dolar endeksi yüzde 0,3 değer kaybederken, dolardaki zayıflama dolar bazında fiyatlanan altını, diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha cazip hale getirdi.

İran'dan ateşkes sinyali: ABD saldırıları durursa biz de dururuz

Üst düzey bir İranlı yetkili, Reuters'a yaptığı açıklamada, ABD'nin saldırılarını durdurması halinde Tahran yönetiminin de askeri operasyonlarını askıya almaya hazır olduğunu söyledi. Açıklama, Başkan Donald Trump'ın danışmanlarının hedef sayısının azaldığı ve mühimmat stoklarının tükenme riski bulunduğu yönündeki uyarılarının ardından Washington'ın bombardıman operasyonlarına ara vermesi sonrasında geldi.

Altında gözler petrolde: Kalıcı barış olmadan dalgalanma sürecek

Petrol fiyatları ise gün içinde yüzde 4’ten fazla geriledi.

Yılın ilk aylarında tırmanan jeopolitik gerilimlerin etkisiyle yükselen petrol fiyatları, enflasyon baskılarını artırarak merkez bankalarının faiz artırımlarına devam edebileceği beklentilerini güçlendirdi. Artan faiz beklentileri ise faiz getirisi bulunmayan altın üzerinde baskı yarattı. Çünkü yüksek faiz ortamı, yatırımcılar açısından altın tutmanın fırsat maliyetini artırıyor.

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, uzun vadede altın görünümüne ilişkin olumlu beklentisini koruduğunu belirterek, kısa vadede fiyatların seyrinde petrol piyasasının belirleyici olacağını söyledi. Waterer, "Kalıcı bir barış sağlanıncaya kadar jeopolitik gelişmelerin etkisiyle altın fiyatlarında sert ve dalgalı hareketler görülmesi olası" değerlendirmesinde bulundu.

Piyasaların gözü Fed'de: Faizlerin sabit kalması bekleniyor

Yatırımcıların dikkati bu hafta yapılacak ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısına çevrildi. Piyasalarda genel beklenti, Fed'in politika faizini mevcut seviyesinde bırakacağı yönünde şekilleniyor. Ancak yatırımcılar, karar metni ile Fed Başkanı'nın açıklamalarından gelecek para politikası sinyallerini yakından izleyecek. CME FedWatch verileri ise piyasaların eylül ayında faiz artırımı olasılığını yaklaşık yüzde 80 olarak fiyatladığını gösteriyor.

Diğer değerli metallerde son durum ne?

Diğer değerli metallerde ise spot gümüş yüzde 2,8 artışla ons başına 59,81 dolara, platin yüzde 2,6 yükselişle 1.629,15 dolara ve paladyum yüzde 2,1 primle 1.269,43 dolara çıktı.