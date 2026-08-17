Altın haftaya hızlı başladı: Zayıf dolar ve Fed beklentisi fiyatları yükseltti

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Spot altın 4.391 doları gördü

Spot altın yüzde 0,4 artışla 4.391,07 dolar/ons seviyesine yükseldi. Değerli metal, geçen hafta iki ayı aşkın sürenin en yüksek seviyesini görmüştü.

Aralık vadeli ABD altın kontratları da yüzde 0,3 yükselerek 4.448,10 dolara çıktı.

Zayıf dolar altını destekledi

Dolar endeksi yüzde 0,1 gerilerken, dolar üzerinden fiyatlanan altın diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha cazip hale geldi.

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, zayıf enflasyon verilerinin dolar üzerinde baskı oluşturduğunu ve bunun altının 4.400 dolar seviyesine doğru ilerlemesine alan açtığını belirtti.

Waterer, altının 4.500 doların üzerinde kalıcı bir yükseliş göstermesi için doların daha fazla değer kaybetmesi veya enerji fiyatlarında daha belirgin bir düşüş yaşanması gerekebileceğini söyledi.

Fed'in faiz hamlesine yönelik beklenti değişti

ABD'de temmuz ayında tarım dışı istihdamın beklenmedik şekilde gerilemesi ve tüketici enflasyonunun sınırlı kalması, Fed'in eylül ayında faiz artıracağı beklentisini zayıflattı.

CME FedWatch verilerine göre piyasalar, şu anda eylülde faiz artırımı ihtimalini yüzde 30 olarak fiyatlıyor. Bu oran bir ay önce yüzde 47 seviyesindeydi.

Faiz oranlarının düşmesi, getiri sağlamayan altını elde tutmanın fırsat maliyetini azaltarak değerli metalin yatırımcılar açısından cazibesini artırıyor.

Gözler Fed tutanaklarında

Piyasaların odağında şimdi Fed'in temmuz ayındaki toplantısına ilişkin tutanaklar bulunuyor.

Çarşamba günü yayımlanması beklenen tutanakların, politika yapıcıların faiz politikasına ilişkin görüşleri konusunda piyasalara yeni ipuçları vermesi bekleniyor.

Gazze'deki gelişmeler de izleniyor

Jeopolitik cephede ise ABD Başkanı Donald Trump'ın temsilcileri, Mısır, Katar ve Türkiye'den arabulucularla pazar günü Kahire'de bir araya geldi.

Görüşmelerin Trump'ın Gazze barış planını ilerletmeyi amaçladığı belirtilirken, İsrail'in Gazze'deki hava saldırılarını sürdürmesi bölgede gerilimin devam ettiğine işaret ediyor.