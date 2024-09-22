Altın haftaya nasıl başlar? Mehmet Ali Yıldırımtürk değerlendirdi!

Deniz BİLGEN

Fed'in faiz indirimine gitmesinin ardından rekor üzerine rekor kıran altın, yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor. Peki yeni haftada altın yatırımcısı nasıl pozisyon almalı?

Mehmet Ali Yıldırımtürk, “Altın hızlı yükseliyor. Hızlı yükselişler, beraberinde düzeltmeler getirebilir. Bu durum alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Ayrıca hızlı yükselişler, kısa vadeli düşünenler için satış fırsatı da olabilir. Ancak satış yapmayı düşünenler piyasayı iyi takip etmeli” diyerek ekonomim.com'a değerlendirmede bulundu. İşte Yıldırımtürk'ün haftalık altın değerlendirmesi: