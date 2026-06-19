Altın haftayı düşüşle kapatma yolunda: Güçlü dolar ve Fed’in şahin sinyalleri etkili oldu

Altın, ABD dolarındaki güçlenme ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikasına yönelik şahin mesajların etkisiyle cuma günü değer kaybetti. Böylece altın, üst üste üçüncü haftalık düşüşüne yöneldi.

Spot altın, yüzde 0,6 düşüşle ons başına 4.184,33 dolardan işlem gördü. Altın, hafta genelinde ise yüzde 0,9 değer kaybetti. Ağustos vadeli ABD altın kontratları da yüzde 1 düşüşle 4.202,10 dolara geriledi.

Çin ana karası ve Hong Kong piyasaları Dragon Boat Festivali nedeniyle kapalı kalırken, dolar endeksi son bir yılın zirvesine yakın seviyelerde işlem görmeye devam etti. Güçlenen dolar, diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için altını daha maliyetli hale getirdi.

"ABD-İran barış anlaşmasının ardından altındaki yükseliş kısa ömürlü oldu"

Bloomberg HT'de yer alan habere göre KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, “ABD-İran barış anlaşmasının ardından altındaki yükseliş kısa ömürlü oldu. Kevin Warsh liderliğindeki Fed’in daha şahin bir tona bürünmesiyle güçlenen dolar yeniden gündemin merkezine yerleşti” dedi.

Waterer, “Yeni Fed Başkanı’nın kararlı duruşu, jeopolitik gelişmelerden kaynaklanan desteği büyük ölçüde nötralize etti ve para politikasının hâlâ piyasalardaki temel belirleyici unsur olduğunu hatırlattı” ifadelerini kullandı.

Fed’den şahin sinyaller: 9 üye faiz artışı bekliyor

Fed’in çarşamba günü politika faizini sabit tutmasının ardından açıklanan projeksiyonlar, 19 politika yapıcısından 9’unun bu yıl içinde faiz artırımına gidilebileceği görüşünde olduğunu ortaya koydu. Kevin Warsh başkanlığında gerçekleştirilen ilk toplantıda alınan karar, piyasalarda daha sıkı para politikası beklentilerini güçlendirdi.

İran savaşı kaynaklı enflasyon baskılarının yükselmesi, dünya genelinde daha fazla merkez bankasının faiz artırımı ya da fiyat artışlarını sınırlamaya yönelik sıkılaştırıcı adımlar atacağı beklentisini güçlendirdi.

CME FedWatch verilerine göre yatırımcılar, Fed’in aralık ayında faiz artırma olasılığını yüzde 87 olarak fiyatlıyor. Bu oran, toplantı öncesinde yüzde 61 seviyesindeydi. Faiz getirisi bulunmayan altın ise yüksek faiz ortamlarında yatırımcılar için cazibesinin bir kısmını kaybedebiliyor.

Goldman Sachs altın tahminini düşürdü

Öte yandan Goldman Sachs, Fed’in bu yıl faiz indirimi yapmasını artık beklemediğini açıklayarak altının ons fiyatına ilişkin yıl sonu tahminini 5.400 dolardan 4.900 dolara revize etti.

İran'a yönelik deniz ablukası kaldırıldı

Jeopolitik gelişmelerde petrol tankerleri Hürmüz Boğazı’ndaki geçişlerini sürdürürken, ABD’nin perşembe günü İran’a yönelik deniz ablukasını kaldırdığı bildirildi.

Diğer değerli metallerde son durum ne?

Diğer değerli metallerde spot gümüş yüzde 1,5 düşüşle ons başına 64,83 dolara gerilerken, platin yüzde 1,3 kayıpla 1.674,47 dolara, paladyum ise yüzde 0,8 düşüşle 1.268,65 dolara indi.