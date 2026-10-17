Altın haftayı kayıpla kapatıyor! Altında yeni baskı: Faiz artışı beklentisi yüzde 90’a ulaştı

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Altın fiyatları cuma günü yatay seyre yakın bir görünüm sergilerken, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımlarını sürdürebileceğine ilişkin beklentiler nedeniyle haftalık kayba yöneldi.

Spot altın, saat 18.07 GMT itibarıyla yüzde 0,1 düşüşle ons başına 4 bin 165,12 dolara geriledi. Böylece altın, hafta genelinde yüzde 0,7 değer kaybetti.

ABD altın vadeli işlemleri ise aralık teslimatında yüzde 0,3 yükselerek ons başına 4 bin 181,10 dolardan kapandı.

ABD enflasyonu faiz endişelerini artırdı

ABD’de üretici fiyatları eylülde son 4,5 yılın en yüksek artışını kaydetti. Bir gün önce açıklanan tüketici enflasyonu verileri de fiyat artışlarının hızlandığına işaret etti.

Enflasyondaki yükseliş, Fed’in para politikasına ilişkin belirsizlikleri artırırken altın fiyatları üzerinde baskı yarattı. Faizlerin yüksek seyretmesi, faiz getirisi sağlamayan altının yatırımcılar açısından cazibesini azaltabiliyor.

Fed yetkililerinden faiz mesajları

Fed Başkanı Kevin Warsh, ABD ekonomisinin gücüne ilişkin olumlu değerlendirmelerde bulunurken faiz politikasının geleceğine yönelik net bir mesaj vermedi.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, son enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunurken Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack ise enflasyon beklentilerinde belirgin bir bozulma yaşanması durumunda daha agresif faiz artışlarının gerekebileceğine işaret etti.

Aralık ayında faiz artışı ihtimali yüzde 90

CME FedWatch verilerine göre piyasalar, Fed’in bu ay faizleri sabit tutmasını bekliyor. Aralık ayında faiz artırımı ihtimali ise yüzde 90 seviyesinde fiyatlanıyor.

Faiz artışı beklentilerinin güçlenmesi, altın üzerinde baskı oluşturan temel unsurlar arasında yer alıyor. Bu nedenle yatırımcılar, enflasyon verilerini ve Fed yetkililerinden gelecek açıklamaları yakından takip ediyor.

Uzmanlardan altın fiyatlarına ilişkin uyarı

Cnbc-E'de yer alan habere göre TD Securities Küresel Emtia Stratejisi Başkanı Bart Melek, altının belirli bir fiyat aralığında hareket ettiğini ve destek seviyesinin alt sınırına yaklaştığını belirtti. Melek, Fed’in atacağı adımlara ilişkin belirsizliklerin fiyatlar üzerindeki etkisine dikkat çekti.

Capital Economics Emtia Ekonomisti Hamad Hussain ise Fed’in faiz artırımlarını sürdürmesi ve yapay zekâ sektörünün geleceğine ilişkin endişelerin geçici kalması durumunda altın fiyatlarının yılın geri kalanında düşüş gösterebileceğini öngördü.

Hindistan'da altın alımları arttı

Altın fiyatlarındaki geri çekilme, Hindistan’da alımları destekledi. Ülkede altın, üç aydan uzun bir sürenin ardından ilk kez primli işlem gördü. Bu gelişme, fiyatlardaki düşüşün bazı piyasalarda alım fırsatı olarak değerlendirildiğine işaret etti.

Gümüş, platin ve paladyum da geriledi

Diğer değerli metallerde de haftalık kayıplar öne çıktı.

Cuma günü spot gümüş yüzde 0,7 düşüşle ons başına 57,05 dolara geriledi. Platin ons başına 1.626,15 dolar seviyesinde yatay seyrederken paladyum yüzde 1,1 düşüşle ons başına 1.113,61 dolara indi.

Böylece gümüş, platin ve paladyum da haftayı kayıpla tamamlamaya yöneldi.