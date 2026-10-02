Altın haftayı kayıpla tamamlamaya hazırlanıyor: Piyasaların gözü ABD verisinde

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Spot altın 4.155 dolar seviyesine çekildi

Spot altın yüzde 0,6 düşüşle ons başına 4.154,78 dolara gerilerken, haftalık kayıp yüzde 3'ü aştı. ABD altın vadeli kontratları da yüzde 0,4 düşüşle 4.184 dolara indi.

Doların haftalık bazda değer kazanması, dolar cinsinden fiyatlanan altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha pahalı hale getiriyor.

ABD Hazine tahvillerinde de getiriler yükselişini sürdürdü. 10 ve 30 yıllık tahvil getirileri, perşembe günü 2002'den bu yana en yüksek seviyelerini gördü.

Piyasaların gözü ABD istihdam verisinde

Capital.com Kıdemli Finansal Piyasa Analisti Kyle Rodda, piyasaların ABD faiz beklentileri ile Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtti.

Rodda, ABD tarım dışı istihdam verisinin Fed'in faiz politikası açısından kritik önemde olduğunu ifade etti. Güçlü bir istihdam verisinin faiz artışı beklentilerini destekleyerek altın üzerindeki baskıyı artırabileceğini söyledi.

Eylül ayına ilişkin ABD tarım dışı istihdam verisi TSİ 15.30'da açıklanacak.

Fed'in faiz beklentileri değişti

Çarşamba günü açıklanan veriler, ABD'de enflasyonun ağustosta beklentilerin altında arttığını ve önceki aya ilişkin fiyat baskılarının daha önce açıklanandan daha ılımlı olduğunu ortaya koydu.

Piyasalarda Fed'in bu ay faiz artıracağına ilişkin beklenti, haftanın başındaki yaklaşık yüzde 70 seviyesinden yüzde 25'e geriledi. Aralık ayında faiz artışı ihtimali ise yüzde 79 seviyesinde fiyatlanıyor.

Fed yetkilileri de hafta boyunca yeni bir faiz artışına karar vermeden önce daha fazla ekonomik veri görülmesi gerektiği yönünde mesajlar verdi.

Orta Doğu gelişmeleri de izleniyor

Altın piyasasında jeopolitik gelişmeler de yakından takip ediliyor. İran'ın, ABD'nin geniş çaplı askeri saldırıları yeniden başlatması halinde daha kapsamlı ve güçlü bir karşılık vermeye hazırlandığı, ancak diplomatik girişimlerini de sürdürdüğü bildirildi.

Gümüş ve platinde de haftalık kayıp

Diğer değerli metallerde de düşüş görüldü. Spot gümüş yüzde 0,5 gerileyerek 60,53 dolara, platin yüzde 0,4 düşüşle 1.716,93 dolara indi.

Paladyum ise yüzde 0,1 yükselerek 1.172,80 dolara çıktı. Gümüş, platin ve paladyumun üçü de haftayı kayıpla tamamlamaya hazırlanıyor.