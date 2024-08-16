Altın, haftayı kazançlı kapatmaya hazırlanıyor

ABD'de hafta boyu açıklanan verilerin başında enflasyon verilerinin fiyat baskılarında hafiflemeye işaret etmesinin ardından dün açıklanan perakende satış verileri talebin soğumadığını gösterdi.

Ons altın haftanın son işlem gününde 2.463 dolardan işlem görürken, gram altın da 2.669 TL seviyesinde karşılık buluyor.

ABD'de perakende satışlar, temmuzda aylık beklentilerin üzerinde artış kaydederken, görülen artış Ocak 2023'ten bu yana görülen en yüksek aylık artış oldu.

ABD’de enflasyonun parasal gevşemeden önce yüzde 2 hedefine doğru hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Fed yetkililerinden gelecek ay faiz indirimi beklenmeye devam ediliyor.

Değerli metallerde yıl başında bu yana yükseliş yüzde 19 olurken, altının yükseliş eğilimini destekleyen diğer faktörler arasında merkez bankaları, Çinli tüketicilerin alımları ve jeopolitik gerginlikler yer alıyor.