Altın haftayı kazançlı kapamaya hazırlanıyor

Ons altın haftanın son gününde bir miktar satış gelse de güçlü güvenli liman talebiyle yönlendiği haftayı yükselişle kapatmaya hazırlanıyor.

Ons altın bu sabah düne göre yüzde 0,2 kayıpla 2931,44 dolardan işlem görürken, ancak fiyat hafta başına göre yüzde 1,6 yukarıda seyretti.

Ons altın yıl başından bu yana yüzde 11,74 oranında değer kazandı.

IG piyasa stratejisti Yeap Jun Rong, “Altın, ABD'deki ticari belirsizliklerin devam etmesi nedeniyle kısa süreli geri çekilmelerle direnç gösteriyor ve bir hedge olarak cazibesini güçlendiriyor. Alıcılar psikolojik 3.000$ seviyesini ciddiyetle izliyor gibi görünüyor ve daha geniş çaplı yükseliş trendine karşı çıkmak zor görünüyor” dedi.

Analistler ons altın için bugün destek seviyesi olarak 2919 doları gösteriyorlar. Buranın kırılması halinde 2899 dolar seviyesine doğru bir geri çekilme olabileceği belirtilirken, yukarıda direnç 2951 dolar olmaya devam ediyor.