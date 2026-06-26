Altın için alım sinyali geldi: Uzmanından ‘4 bin dolar’ uyarısı

Ons altının 6 bin dolara doğru ilerlemesi beklenirken savaş ve küresel konjonktürün etkisiyle 3 bin 900 dolar seviyelerine gerileyerek son 7 ayın en düşük seviyesini gördüğünü belirten Soner Kuru, bu noktada yatırımcılar için önemli bir değerlendirmede bulundu. Finansal piyasalarda kesin konuşmanın zor olduğunu ancak gelinen seviyelerin hem değerleme hem de konjonktürel gidişat açısından oldukça uygun olduğunu ifade eden Kuru, altının 4 bin dolar seviyesinin altında kalıcı olma ihtimalini zayıf gördüğünü dile getirdi.

Petrol ve enflasyon kıskacı baskı yaratıyor

Altın fiyatlarındaki konsolidasyon sürecinin uzamasını küresel piyasalardaki karmaşık yapıya bağlayan Kuru, özellikle petrol fiyatlarının yüksek seyretmesinin enflasyon beklentilerini tetiklediğini vurguladı. Geçmişte altın ve petrol arasında bir "tahterevalli" ilişkisi olduğunu hatırlatan uzman, petrol fiyatlarındaki artışın enflasyonu, enflasyonun ise faiz artış beklentilerini beslemesi nedeniyle altın üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti. Kuru'ya göre, enflasyonun bir kez "canavarlaşması" ve fiyatlama zincirinin bozulması, faizler yüksek olsa dahi sürecin bir sarmal haline gelmesine neden oldu.

Fed’in faiz politikası ve eylül ayı beklentisi

Geçtiğimiz hafta gerçekleşen ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısının ardından piyasaların bu yıl ve önümüzdeki yılın ilk yarısı için ek faiz artışlarını fiyatlamaya başladığını kaydeden Soner Kuru, bu beklentinin altın, kripto paralar ve borsalar üzerinde ciddi bir baskı oluşturduğunu ifade etti. Ancak konjonktürün hızla değiştiğine dikkat çeken Kuru, barış mesajları ve petrol fiyatlarındaki gevşeme beklentisiyle birlikte Fed’in faiz artırım ihtiyacının ortadan kalkabileceğini öngördü. Öte yandan, eylül ayındaki noktasal grafiklerde Fed üyelerinin faiz indirimi beklentisine yönelebileceğini ve bu durumun piyasaları olumlu etkileyeceğini belirtti.

"Güçlü dolar ABD’nin stratejik çıkarlarına hizmet etmiyor"

ABD'nin yüksek borçluluk yapısı ve bilanço büyüklüğü göz önüne alındığında, çok güçlü bir doların ve yüksek petrol fiyatlarının ABD’nin stratejik çıkarlarına hizmet etmediğini belirten Kuru, önümüzdeki dönemde dolarda bir miktar gevşeme ve normalleşme beklediğini söyledi. Dolar endeksindeki ve Euro/dolar paritesindeki sert hareketlerin ardından bir normalleşme sürecine girileceğini öngören Kuru, bu değişimlerin altın fiyatlarını yukarı yönlü destekleyeceğini tahmin ediyor.