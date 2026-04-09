Altın için iki senaryo: Yükseliş mi, düzeltme mi?

Standard Chartered Enerji ve Metaller Araştırma Ekibi, bir notunda artan jeopolitik riskler ortamında altının kazanımlarını yeniden inşa ederek bu yıl rekor yüksek seviyeleri yeniden test edebileceğini öngördü.

Nisan ayında borsa yatırım fonu ürünlerine giren akışların pozitife dönmesiyle altın fiyatlarında istikrar belirtileri gözlemlendiğini belirten ekip, bu tür ürün yatırımcılarının yapısal etkenlerden çok reel getirileri yakından takip ettiğine dikkat çekti.

Söz konusu akışların istikrar kazanması halinde altın fiyatlarının bir taban bulmasının daha olası olduğunu vurgulayan ekip, merkez bankalarının da altında net alıcı konumunu koruduğunu ekledi. Standard Chartered'ın 2. çeyrek spot altın tahmini ons başına 4,650.00 dolar; spot altın şu an 4,719.01 dolar ile yatay seyrediyor.

Ateşkesin sonucuna bağlı

Altın fiyatları, Comex altın vadeli işlemlerinin gece boyunca %2'ye yakın değer kazanmasının ardından, erken işlemlerde olası bir teknik düzeltmeyle hafif geriliyor.

Commerzbank Research Analisti Carsten Fritsch yayımladığı araştırma notunda, petrol fiyatlarındaki son düşüşlerin enflasyon risklerinde bir azalmaya ve buna bağlı olarak faiz oranı beklentilerinde aşağı yönlü bir ayarlamaya yol açtığını belirtiyor.

Fritsch, bu beklentinin tahvil getirilerinde düşüşe neden olduğunu ve faiz getirmeyen bir yatırım aracı olan altının bu durumdan faydalan gördüğünü ifade ediyor. Emtia analisti, bu durumun kalıcı olup olmayacağının, önümüzdeki iki hafta içinde ABD ile İran arasında kalıcı bir barış anlaşmasına varılıp varılmayacağına veya sonrasında gerginliğin yeniden tırmanıp tırmanmayacağına bağlı olduğunu da sözlerine ekliyor.