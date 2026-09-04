Altın için kritik gün! ABD istihdam verisi fiyatların yönünü değiştirebilir

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Altın kritik veri öncesi beklemede

Altın fiyatları cuma günü yatay bir seyir izlerken, haftalık bazda sınırlı bir yükselişe hazırlanıyor. Spot altının ons fiyatı 4.468,27 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Piyasaların odağında ise bugün açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisi bulunuyor. Açıklanacak rakamın, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) eylül ayında atacağı adıma ilişkin beklentilerin şekillenmesinde kritik rol oynaması bekleniyor. İstihdam verisinin beklentilerin üzerinde ya da altında gelmesi, altın fiyatlarında sert hareketlere yol açabilir.

Altın bir günde yüzde 2 yükseldi

Değerli metal, perşembe günü yaklaşık yüzde 2 değer kazanarak dikkat çekti. Altındaki yükselişte, Fed Guvernörü Christopher Waller’ın açıklamaları etkili oldu.

Waller, enflasyon baskılarının ılımlı seyrini sürdürmesi halinde faizlerin sabit tutulmasını destekleyeceğini ifade etti. Açıklamaların ardından piyasalarda eylül ayında faiz artışı beklentileri gerilerken, altın fiyatlarındaki yükseliş ivme kazandı.

Faiz artışı ihtimali yüzde 50

CME FedWatch verilerine göre yatırımcılar, Fed’in bu ay faiz artırma ihtimalini yaklaşık yüzde 50 seviyesinde fiyatlıyor. Piyasaların gözü ise bugün açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisinde.

İstihdam verisinin beklentilerin altında kalması ve işsizlik oranının yükselmesi halinde, Fed’in faiz artıracağına yönelik beklentilerin daha da zayıflaması bekleniyor. Böyle bir tablo, faiz indirimi beklentilerini güçlendirerek faiz getirisi bulunmayan altın fiyatlarını destekleyebilir.

Zayıf istihdam altını destekleyebilir! Gözler ABD verisinde

Cnbc-E'de yer alan habere göre VT Markets Global Strateji Operasyonları Başkanı Ross Maxwell, ABD’de istihdam verilerinin zayıf gelmesi ve işsizlik oranındaki yükselişin faiz artışı için gerekçeleri zayıflatabileceğini belirtti.

Maxwell, böyle bir tablonun oluşması halinde altın fiyatlarının toparlanabileceğini ifade etti. Ancak gelecek hafta açıklanacak enflasyon verilerinin piyasalardaki fiyatlamaları yeniden değiştirebileceğine dikkat çekti.

Merkez bankaları altına destek oluyor! Düşüşleri sınırlayan kritik etken

Yüksek faiz oranları, herhangi bir getiri sağlamayan altın üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Buna karşın merkez bankalarının güçlü altın talebi, değerli metalde yaşanabilecek olası düşüşleri sınırlayan önemli unsurlar arasında yer alıyor.

ABD’de işsizlik maaşı başvurularının geçen hafta hafif yükselmesi ise iş gücü piyasasının genel olarak istikrarlı seyrini koruduğuna işaret etti.

Ortadoğu gerilimi de piyasaların radarında! Çatışmalar altını nasıl etkileyecek?

ABD ile İran arasındaki çatışmalar da piyasaların yakından takip ettiği gelişmeler arasında yer alıyor. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Washington ile Tahran arasındaki çatışmaların savaş olarak nitelendirilemeyeceğini belirtirken, sürecin ne zaman sona ereceğine ilişkin bir takvim paylaşmadı.

Çatışmaların uzaması halinde enerji fiyatlarında yaşanabilecek yükseliş ve buna bağlı enflasyon beklentilerindeki değişim, değerli metal fiyatları üzerinde de etkili olabilir.

Diğer değerli metaller geriledi! Gümüş ve platinde haftalık kayıp beklentisi

Altın fiyatları yatay seyrini korurken, diğer değerli metallerde düşüş görüldü. Spot gümüş yüzde 0,5 gerileyerek 66,59 dolar seviyesine inerken, platin yüzde 1,5 kayıpla 1.799,44 dolara düştü. Paladyum da yaklaşık yüzde 1 değer kaybederek 1.408,75 dolar seviyesine çekildi.

Gümüş, platin ve paladyumun haftayı sınırlı kayıplarla tamamlaması bekleniyor.