Altın, IEA'nın rekor petrol rezervi planı sonrasında yükseldi

Külçe altın, önceki seansta yüzde 1 değer kazandıktan sonra ons başına 5.200 doların üzerine çıktı. Wall Street Journal’ın haberine göre IEA’nın planı, 2022’de Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından piyasaya sürülen 182 milyon varilden daha fazla petrolün serbest bırakılmasını içeriyor. Ham petrol fiyatları gün içindeki erken kazanımlarını geri verirken, ABD doları endeksi yüzde 0,1’e kadar geriledi.

Hürmüz'de gemi trafiği neredeyse durma noktasında

ABD-İsrail’in İran’a yönelik savaşının 12. gününe girmesiyle yatırımcılar, Amerikalı yetkililerden gelen çelişkili mesajları da değerlendirdi. Beyaz Saray, ABD’nin Hürmüz Boğazı’ndan geçen bir petrol tankerine eşlik etmediğini açıkladı. Bu açıklama, Enerji Bakanı Chris Wright’ın daha sonra silinen sosyal medya paylaşımının aksineydi. Normalde dünya petrolü ve sıvılaştırılmış doğalgazın yaklaşık beşte birinin geçtiği bu su yolunda gemi trafiği neredeyse durma noktasına geldi.

Enerji fiyatlarındaki aşırı oynaklık enflasyon endişelerini artırdı

Altın açısından bakıldığında ise enerji fiyatlarındaki aşırı oynaklık enflasyon endişelerini artırdı. Bu durum, ABD Merkez Bankası (Fed) ve diğer merkez bankalarının faiz indirimine gidebileceğine dair beklentileri zayıflatıyor. Yüksek borçlanma maliyetleri, faiz getirisi olmayan değerli metaller için olumsuz bir unsur olarak öne çıkıyor.

Borsa yatırım fonlarında tutulan altın miktarı azaldı

Savaşın başlamasından bu yana borsa yatırım fonlarında (ETF) tutulan altın miktarı azaldı. Bloomberg verilerine göre geçen hafta toplam varlıklar yaklaşık 30 ton gerileyerek iki yıldan uzun sürenin en büyük haftalık çıkışını kaydetti.

"Zayıflama dönemlerinde altın almak değerli"

Bununla birlikte altın, jeopolitik ve ticari çalkantıların yaşandığı bu dönemde güvenli liman olarak da destek buluyor. DNCA Invest Strategic Resources fonunun portföy yöneticisi Alexandre Carrier, “Genel olarak zayıflama dönemlerinde altın almanın değerli olduğunu düşünüyorum” dedi.

Trump 'yakında biter' dedi ama Pentagon, İran yenilgiye uğratılana kadar operasyonların süreceğini açıkladı

Öte yandan savaş, Orta Doğu genelinde ham petrol üretimi ve rafinaj faaliyetlerini de aksatmaya devam ediyor. Pentagon, ABD ve İsrail’in İran’a karşı şimdiye kadarki en yoğun saldırı gününü gerçekleştirdiğini ve İran yenilgiye uğratılana kadar operasyonların süreceğini açıkladı. Bu açıklama, Donald Trump’ın daha önce çatışmanın yakında sona erebileceğine dair ifadelerine kıyasla daha sert bir ton taşıyor.

Diğer değerli metallerde durum ne?

Spot altın, Singapur saatiyle 09:39 itibarıyla yüzde 0,5 yükselerek ons başına 5.217,50 dolara çıktı.

Gümüş yüzde 0,4 artışla 88,67 dolara yükseldi.

Platin ve paladyum da değer kazandı.

Bloomberg Dolar Spot Endeksi ise yüzde 0,1 geriledi.