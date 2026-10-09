Altın iki ayın dibinden döndü! Dolar geriledi, gözler Fed’de

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Spot altın ve vadeli işlemlerde yükseliş

Spot altın, yüzde 0,9 değer kazanarak ons başına 4.169,32 dolara yükseldi. ABD altın vadeli işlemleri de yüzde 0,9 artışla 4.194,40 dolara çıktı.

Çarşamba günü son iki ayın en düşük seviyesini gören altın, doların yükselişine ara vermesiyle toparlandı. Doların zayıflaması, diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından altını daha cazip hale getirdi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin üst üste ikinci seansta gerilemesi de fiyatlardaki yükselişi destekledi.

Enflasyon endişeleri altın üzerinde baskı oluşturuyor

Critical Metals Üst Yöneticisi Tony Sage, petrol fiyatlarındaki yükselişin ve Orta Doğu'da yaşanabilecek arz kesintilerinin enflasyon endişelerini artırdığına dikkat çekti.

Sage, enflasyondaki olası yükselişin yeni faiz artışlarını gündeme getirebileceğini ve bunun altın fiyatları üzerinde baskı oluşturabileceğini belirtti. Merkez bankalarının altın alımlarını sürdürmesinin ise fiyatlardaki kayıpları sınırlayabileceğini ifade etti.

Fed'den yeni faiz artışı sinyali

ABD Merkez Bankası yetkililerinden St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem, enflasyonu yüzde 2 hedefine döndürmek amacıyla faizlerin yeniden artırılmasının gerekebileceğini söyledi. Ancak Musalem, bu ay yapılacak toplantıda nasıl bir karar alınması gerektiğine ilişkin görüş açıklamadı.

CME FedWatch verilerine göre piyasalar, ekim ayında faiz artırımı ihtimalini yüzde 18, aralık ayında ise yüzde 82 olarak fiyatlıyor.

Enflasyona karşı korunma aracı olarak görülen altın, faiz getirisi sağlamaması nedeniyle yüksek faiz ortamında baskı altında kalıyor. Bu nedenle Fed'in para politikasına ilişkin beklentiler, değerli metalin fiyat hareketlerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

Trump'tan İran açıklaması: Saldırı olmayacağını söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, Washington ile Tahran arasında yaklaşık altı aydır devam eden savaşı sona erdirmeye yönelik verimli görüşmeler yapıldığını açıkladı.

Trump, ABD'nin kasım ayındaki ara seçimlerden önce İran'a saldırmayacağını söyledi. Orta Doğu'daki gelişmeler, petrol arzına ilişkin endişeler ve enflasyon beklentileri üzerinden altın piyasasının seyrini etkileyen başlıca unsurlar arasında yer alıyor.

Gümüş, platin ve paladyum da yükseldi

Altındaki yükselişe diğer değerli metaller de eşlik etti.

Gümüş: Yüzde 1,1 artışla ons başına 60 dolara yükseldi.

Platin: Yüzde 2,2 kazançla 1.670,15 dolara çıktı.

Paladyum: Yüzde 2,1 yükselişle 1.146,98 dolara ulaştı.

Günlük yükselişlere rağmen üç metalin de haftayı kayıpla tamamlamaya hazırlandığı belirtildi.