Altın ikinci haftayı da kayıpla tamamladı: Gözler faiz ve petrol fiyatlarında

Ons altın geçtiğimiz haftayı düşüşle tamamlarken, haftanın son işlem gününde yüzde 0,75 düşüşle 4.509 dolara geriledi. Haftalık bazda altın yüzde 0,69 değer kaybederken, bu kayıp üst üste ikinci hafta da sürmüş oldu.

Yurt içinde gram altın haftayı yüzde 0,42 düşüşle 6 bin 630 liradan tamamlarken, haftalık bazda kayıp yüzde 0,21 oldu.

Altında değer kaybında neler etkili oluyor?

ABD-İran savaşındaki çözümsüzlük petrol fiyatlarının yeniden yükselişe geçmesine neden olurken, bu durum da altın fiyatlarında baskı yaratıyor. Artan enerji maliyetlerinin enflasyonda yaratacağı yüksek seyir ve merkez bankalarının faizleri daha uzun süre yüksek tutmaya zorlayabileceği öngörüleri fiyatlamalara yön veriyor.

StoneX’ten analist Rhona O'Connell, piyasalarda yatırımcıların Hürmüz Boğazı ve tedarik zincirlerinde yaşanabilecek aksamalara odaklandığını belirtirken, bunun enflasyon endişelerini artırdığını ve faiz artırımı ihtimalini gündeme taşıdığını söyledi.

Tahvil faizleri dikkat çekiyor

ABD’nin 10 yıllık tahvil faizleri gün içindeki kayıplarını sınırlayarak bir yılı aşkın sürenin zirvesine yakın seviyelerde kaldı. Bu durum, altına olan talebi zayıflattı.