Altın, İran açıklaması ve petrol düşüşüyle dip seviyeden yükseldi: Fiyatlarda toparlanma

Altın, İran’ın ABD-İran barış görüşmelerinde ilerleme kaydedildiğine yönelik açıklamasının ardından petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte, geçen seansta bir haftayı aşkın sürenin en düşük seviyesini gördükten sonra pazartesi günü toparlandı.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) şahin mesajlarının ardından faizlerin daha da artacağı beklentisi, değerli metaller üzerinde baskı oluşturmaya devam etti.

Spot altın toparlandı, ABD vadeli kontratlarında düşüş

Spot altın yüzde 0,9 artışla ons başına 4.197,41 dolara yükseldi. Cuma günü 11 Haziran’dan bu yana en düşük seviyesini gören değerli metal, böylece kayıplarının bir kısmını telafi etti. Ağustos vadeli ABD altın kontratları ise yüzde 0,7 düşerek 4.215,90 dolara indi.

ABD-İran görüşmelerinde 60 günlük anlaşma hedefi: İsviçre’de ilk tur sona erdi

İsviçre’de üst düzey ABD ve İranlı yetkililer arasında gerçekleştirilen ilk tur görüşmeler pazartesi günü sona erdi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, devlet televizyonu Press TV’ye yaptığı açıklamada müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini belirtti. Arabulucu ülkeler Katar ve Pakistan’ın yayımladığı ortak açıklamada ise ABD ile İran’ın, 60 gün içinde nihai bir anlaşmaya ulaşmayı hedefleyen bir yol haritası üzerinde uzlaştığı ifade edildi.

"Taraflar kısa süre önce tartışma halindeydi, ancak şimdi bir ilerleme kaydediliyor gibi görünüyor"

Bloomberg HT'de yer alan habere göre Marex analisti Edward Meir, “İsviçre’deki durum birkaç saat öncesine göre oldukça farklı. Taraflar kısa süre önce tartışma halindeydi, ancak şimdi bir ilerleme kaydediliyor gibi görünüyor. Bir süre daha jeopolitik gelişmelere göre işlem yapacağız, ancak tablo çok akışkan; bu nedenle şimdilik kenardan izlemek daha doğru olabilir” değerlendirmesinde bulundu.

Brent petrolde düşüş, altın üzerinde baskı yaratıyor

Açıklamanın ardından Brent petrol vadeli işlemleri yüzde 1’in üzerinde geriledi. Yüksek petrol fiyatları enflasyon endişelerini artırarak faizlerin daha da yükselme beklentisini güçlendirirken, faiz getirisi olmayan altın ise yüksek faiz ortamında cazibesini yitirme eğilimi gösteriyor.

Fed’den şahin mesajlar: Faiz artışı beklentisi güçlendi

Öte yandan Fed Başkanı Kevin Warsh’ın geçen haftaki basın toplantısında enflasyona güçlü vurgu yapması ve faiz artışı için gerekli koşullara ilişkin daha dengeli bir çerçeve sunmaması, yatırımcıların kısa vadede yeni bir faiz artışı beklentisini güçlendirdi. Fed’in 19 politika yapıcısından dokuzunun bu yıl politika faizinin artırılması gerektiği görüşünde olduğu bildirildi.

CME FedWatch verilerine göre piyasalar, aralık ayında faiz artışı ihtimalini yüzde 89 olarak fiyatlıyor. Bu oran, Fed toplantısı öncesinde yüzde 61 seviyesindeydi.

Diğer değerli metallerde son durum ne?

Diğer değerli metallerde ise spot gümüş yüzde 1,8 artışla ons başına 66,10 dolara, platin yüzde 0,2 yükselişle 1.667,97 dolara çıktı. Paladyum da yüzde 1 artışla 1.270,41 dolara yükseldi.