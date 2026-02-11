Altın işlem hacmi 2025’in son çeyreğinde 3,5 kat arttı

easyMarkets tarafından yayımlanan 2025 yılı dördüncü çeyrek Piyasa Özeti Raporu’na göre, altın fiyatlarındaki yükseliş ve piyasalardaki oynaklıkla birlikte altın en çok işlem gören araç oldu. Altında işlem hacmi, bir önceki çeyreğe göre yaklaşık yüzde 240 oranında arttı.

Raporda, 2025 yılının son çeyreğinde yaşanan yüksek oranlı dalgalanmaların toplam işlem hacmini bir önceki çeyreğe göre neredeyse iki katına çıkardığı belirtildi.

Yatırımcıların belirsizliğin hâkim olduğu bu dönemde uzun vadeli pozisyonlar yerine kısa vadeli fırsatlara yöneldiği belirtildi.

Trendlere göre işlemler arttı

Matriks'in aktardığına göre, easyMarkets Risk Birimi Başkanı Giannis Nikola, yatırımcıların artan oynaklık karşısında geri çekilmek yerine altın ve gümüşteki kısa vadeli hareketlere odaklandığını bildirdi. Nikola, yatırımcıların uzun vadeli pozisyon tutmak yerine trendlere göre işlem yapmayı tercih ettiğini belirtti.

Yatırımcılar hangi emirleri daha yoğun kullandı?

2025’in son çeyreğinde değerli metallere yönelik talep, jeopolitik gerilimler ve ABD ticaretine ilişkin endişelerle arttı. Gümüş fiyatlarındaki sert dalgalanmaların da etkisiyle değerli metaller, en aktif araçlar olarak öne çıktı.

İşlem hacmindeki keskin yükselişe rağmen, müşteri marj kullanımı ve risk pozisyonları genel olarak istikrarlı kaldı. Yatırımcıların yüksek oynaklık dönemlerinde “kârı realize et” ve “zararı durdur” emirlerini daha aktif kullandığı vurgulandı.