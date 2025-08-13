  1. Ekonomim
  2. Altın Haberleri
  3. Altın ithalatı 27 ayın en düşük seviyesinde!
Takip Et

Altın ithalatı 27 ayın en düşük seviyesinde!

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası üzerinden yapılan altın ithalatı, temmuz ayında son 27 ayın en düşük seviyesinde kaldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Altın ithalatı 27 ayın en düşük seviyesinde!
Takip Et

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası verilerine göre, haziran ayında 9 bin 334 kg olan altın ithalatı temmuz ayında yüzde 53,5 düşüşle 4 bin 343 kg oldu. Böylece 2023 yılı Nisan ayındaki 2 bin 883 kg ithalattan sonra en düşük rakam görüldü.

Yılın 7 aylık döneminde ise ithalat 72 bin 93 kg seviyesine ulaştı.

Aynı ayda gümüş ithalatında ise, artış gerçekleşti. Buna göre, haziran ayında 8 bin 335 kg olan gümüş ithalatı, temmuz ayında 48 bin 660 kg'a çıktı. Yılın ilk 7 ayında ithalat 302 bin 145 kg seviyesine geldi.

Commerzbank'tan 'TL' analiziCommerzbank'tan 'TL' analiziFinans

 

Altın Haberleri
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (14 Ağustos 2025 güncel altın satış fiyatları)
14 Ağustos 2025 güncel altın satış fiyatları
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (13 Ağustos 2025 güncel altın satış fiyatları)
13 Ağustos 2025 güncel altın satış fiyatları
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (12 Ağustos 2025 güncel altın satış fiyatları)
12 Ağustos 2025 güncel altın satış fiyatları
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (11 Ağustos 2025 güncel altın satış fiyatları)
Altın fiyatlarında kayıp derinleşti!
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (10 Ağustos 2025 güncel altın satış fiyatları)
10 Ağustos 2025 güncel altın satış fiyatları
Altın rekor üstüne rekor kırıyor: İşte yükselişin 3 nedeni!
8 AYLIK ARTIŞ YÜZDE 32'YE ULAŞTI