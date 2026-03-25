Altın iyileşen beklentilerle birlikte toparlanma çabasını devam ettiriyor

Altın, petrol fiyatlarındaki düşüşün enflasyon endişelerini hafifletmesi ve faiz artışı beklentilerini zayıflatmasıyla yükseldi.

Pazartesi günü 4.097,99 dolar ile son dört ayın en düşük seviyesini gören ons altın, dün ve bugün yaşanan toparlanma ile 4602,54 dolara kadar yükseldi. Şu sıralarda ise düne göre yüzde 1,8 artışla 4.555 dolar civarında işlem görüyor.

Yaşanan toparlanmaya rağmen ons altın fiyatı ay başına göre yüzde 13,45 ekside seyrediyor.

Analistler, yüksek enerji fiyatlarının enflasyon beklentilerini artırabileceğini, ancak faiz oranlarının yükselmesi halinde altına olan talebin zayıflayabileceğini hatırlatıyor. Quantitative Commodity Research’ten Peter Fertig, “Para piyasası vadeli işlemleri, merkez bankası faiz artışı beklentisinin zayıfladığını gösteriyor” dedi.

CME Group’un FedWatch verilerine göre yatırımcıların yıl sonuna kadar faiz artırımı beklentisi geçen haftaki yüzde 25 seviyesinden yüzde 16’ya geriledi. UBS ise yayımladığı notta, “Altın her jeopolitik çatışmada yükselmez, ancak sıkı para politikası dönemlerinde altındaki düşüşler genellikle kalıcı olur” değerlendirmesini yaptı.

Fed Başkanı Jerome Powell geçen hafta faiz indirimleri konusunda temkinli bir tutum sergilerken, Fed Guvernörü Michael Barr salı günü yaptığı açıklamada faizlerin “bir süre daha” sabit tutulması gerekebileceğini söyledi. Altın piyasası, bu açıklamalarla birlikte jeopolitik gelişmelerin ve enerji fiyatlarının seyrine odaklandı.