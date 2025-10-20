Altın kayıplarını telafi ediyor: Gözler hangi verilere çevrildi?

Fed'i faiz indirimlerini sürdüreceği beklentisi altın fiyatlarına destek olmaya devam ediyor. Ons altın yeni haftaya cuma günkü kayıplarının bir kısmını telafi ederek başladı.

Yatırımcılar, Fed'in faiz kararında etkili olması beklenen ve 24 Ekim'de açıklanabileceği ifade edilen ABD enflasyon verilerini ve ABD ile Çin arasında yeni tur ticaret müzakerelerini bekliyorlar.

Ons altın bu sabah 4274,08 dolara kadar yükselirken, yüzde 0,37 artışla 3266,64 dolarda dengeleniyor.

Spot gümüş de 52,29 dolara kadar yükseldi. Şu sıralarda yüzde 0,3 artışla 52,23 dolardan işlem görüyor.

“Altın, dengesini bulmaya çalışıyor”

Capital.com analisti Kyle Rodda, "Altın piyasası cuma günkü satışların ardından dengesini bulmaya çalışıyor. Birkaç haftalık çılgınlıktan sonra duyarlılık normalleşiyor, biraz soğuyor" dedi.

Rodda, "Bir sonraki büyük engel bu hafta ABD-Çin görüşmeleri ve cuma günü ABD'den gelecek TÜFE açıklaması olacak. Bence altın fiyatlarındaki bu artışa izin veren şeylerden biri ekonomik veri eksikliğinin yarattığı boşluk" ifadelerini kullandı.

Fed’den indirim beklentisi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'den gelen mallara önerdiği yüzde 100'lük tarifenin sürdürülebilir olmayacağını söylemesinin ardından altın, cuma günü mayıs ortasından bu yana en yüksek günlük düşüş ile yüzde 1,8 geriledi. Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşeceğini ve Çin ile işlerin iyi gideceğini düşündüğünü de ifade etti.

Cuma günü açıklanması beklenen rakamların ABD'de çekirdek enflasyonun eylülde yüzde 3,1'de sabit kaldığını göstermesi bekleniyor.

CME FedWatch Aracı'na göre piyasalar, bu ay Fed'in çeyrek puanlık bir faiz indirimi yapacağını ve aralık ayında bir faiz indirimine daha gidilmesini fiyatlıyorlar.

"Altın piyasası yükseliş eğilimini devam ettirecek"

SG Hiscock & Co. portföy yöneticisi Rory Hunter, altın piyasasının yükseliş eğilimi devam ettireceğini öngördü.

Hunter, son dönemdeki kazançlara rağmen küçük altın şirketlerinin hala “cazip bir değer sunduğunu” savundu.

3,3 milyar Avustralya doları tutarında varlığı yöneten SG Hiscock, son aylarda yatırımlarını kademeli olarak geliştiricilere ve maden arama şirketlerine kaydırıyor.

Hunter, “Döngünün sonlarında coşku belirtisi, büyük üreticilerin yöneticilerinin küçük keşif şirketlerine geçmeye başlamasıdır. Henüz o noktaya gelmedik” değerlendirmesi yaptı.