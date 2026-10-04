Altın kritik dirençte zorlanıyor: 4 bin 200 dolar neden aşılamadı?

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Altın fiyatlarının 2 Ekim Cuma günü erilediği ve değerli metalin 4 bin 200 dolar seviyesini kararlı biçimde aşmakta zorlandığı bildirildi.

ABD Hazine tahvil getirilerinin, beklentilerin altında kalan istihdam verisinin ardından yükselmesiyle altının yaklaşık yüzde 1 değer kaybettiği aktarıldı.

XAU/USD paritesinin seansın erken bölümünde 4 bin 227 dolara kadar yükseldikten sonra 4 bin 138 dolar seviyesine gerilediği belirtildi.

Yüksek tahvil getirileri, zayıf istihdam verisinin etkisini bastırdı

ABD'de eylül ayı tarım dışı istihdamının 90 binlik beklentinin oldukça altında kalarak yalnızca 29 bin arttığı bildirildi.

Ağustos ayı istihdam artışının ise aşağı yönlü revize edilerek 133 bine çekildiği aktarıldı.

İşsizlik oranının yüzde 4,1'den yüzde 4,2'ye yükseldiği belirtildi.

Bu oranın Federal Rezerv'in 2026 ve 2027 projeksiyonlarının 0,1 puan üzerinde bulunduğu ancak artışın iş gücüne katılım oranındaki yükselişten kaynaklandığının ifade edildiği kaydedildi.

CNBC-e'nin analizine göre ABD'deki istihdam verileri ile New York Fed Başkanı John Williams ve Başkan Yardımcısı Philip Jefferson'ın faizleri artırmak için acele edilmemesi gerektiğine yönelik güvercin açıklamalarının, Fed'in ekim ayında faiz artırımını pas geçme ihtimalini yükselttiği aktarıldı.

Bu senaryonun ardından aralık ayında faiz artırımına gidilebileceği değerlendirildi.

Prime Terminal verilerine göre para piyasalarının, Fed'in 28 Ekim'deki toplantısında faizleri sabit tutmasını beklediği bildirildi.

Ekim toplantısında faizlerin sabit bırakılması ihtimalinin yaklaşık yüzde 77'ye yükseldiği, aralık toplantısında faiz artırımı ihtimalinin ise yüzde 88'e çıktığı aktarıldı.

Tahvil getirileri altın üzerindeki baskıyı korudu

Fxstreet'ten edinilen bilgilere göre doların güvenli liman özelliğinin zayıflamasına rağmen altının yükselişini sürdüremediği belirtildi.

Altının dolar karşısındaki değerini etkileyen ABD Dolar Endeksi'nin (DXY) altı para birimi karşısındaki performansı izlediği ve yüzde 0,14 düşüşle 101,89 seviyesine gerilediği aktarıldı.

ABD Hazine tahvil getirilerinin ise yüksek seviyelerde kalmaya devam ettiği kaydedildi. Kaynakta, 10 yıllık ABD Hazine tahvilinin getirisinin yüzde 5,9 seviyesinde bulunduğu ve 4 baz puan yükseldiği belirtildi. Bunun, getiri sağlamayan altını yatırımcılar açısından daha az cazip hale getirdiği ifade edildi.

Bu arada Orta Doğu'dan gelen haber akışının sınırlı kalmasının enerji fiyatları üzerindeki baskıyı sürdürdüğü bildirildi.

Avrupa'nın dizel ve ham petrol rezervlerini piyasaya sürmesinin gündemde olduğuna ilişkin haberlerin ardından ABD ham petrol göstergesi West Texas Intermediate'ın (WTI) yüzde 1,6 gerileyerek varil başına 91,42 dolara düştüğü aktarıldı.

Gelecek hafta ABD'de hangi veriler takip edilecek?

Gelecek hafta ABD'de ekonomik veri takviminde ISM Hizmetler PMI verisinin, istihdam verilerinin ve Fed'in son toplantısına ilişkin Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarının öne çıkacağı belirtildi.

Fed Guvernörü Bowman'ın yapacağı konuşmanın ve Michigan Üniversitesi Tüketici Güveni verisinin de yatırımcılar tarafından takip edileceği aktarıldı.

Altında teknik görünüm: 4 bin 200 dolar kritik direnç

Altının gün içinde 4 bin 227 dolara kadar yükselmesine rağmen 4.200 dolar seviyesini kararlı biçimde aşamamasının, aşağı yönlü hareket ihtimalini artırdığı belirtildi.

Göreceli Güç Endeksi'nin (RSI) 50 nötr seviyesinin altında kalmasının satış baskısının devam ettiğine işaret ettiği aktarıldı.

Aşağı yönlü hareket halinde ilk desteğin 4.100 dolar seviyesinde bulunduğu kaydedildi. Satıcıların bu seviyeyi aşması halinde 29 Temmuz'daki gün içi dip seviyesi olan 3.996 dolara doğru bir hareketin gündeme gelebileceği belirtildi.

Ons altın ne kadar?

2 Ekim tarihindeki kapanış verilerine göre ons altın, günü yüzde 0,88 değer kaybıyla 4.140,52 dolar seviyesinden kapattı. Gün içerisinde 36,86 dolar gerileyen altının ons fiyatı, piyasalardaki seyrin ardından bu seviyelerde dengelendi.