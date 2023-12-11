Altın kritik seviyenin altına geriledi: Gram altın ne kadar? 11 Aralık güncel altın fiyatları

Ons altın fiyatı, cuma günü açıklanan ve bekletilerin üzerinde gelen ABD tarım dışı istihdam verisi sonrası baskılanırken, haftanın ilk işlem gününde yeniden kritik seviye olan 2000 doların altına sarktı. Piyasalar bu hafta, ABD enflasyon verisini ve merkez bankası toplantılarını takip edecek.

1994 - 2007 dolar aralığında hareket eden ons altın, saat 09.09 itibarıyla yüzde 0,23 kayıpla 1997 dolarda hareket ediyor.

Gram altın fiyatı da ons altındaki düşüşün etkisiyle geriliyor. 1857 liraya kadar düşen gram altın, şu dakikalarda yüzde 0,27 kayıpla 1861 liradan alıcı buluyor.