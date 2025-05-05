Altın mı, gümüş mü? ABD'li banka açıkladı

Goldman Sachs, gümüşün devam eden altın rallisini yakalamasını beklemiyor. Bir ons altın satın almak için gereken gümüş ons sayısını ölçen altın-gümüş oranı, bir yıl önce yaklaşık 84,7 iken şu anda 102 civarında seyrediyor.

Banka, "Çin'in güneş enerjisi üretiminin arz fazlası nedeniyle yavaşlaması, yüksek resesyon riski ve merkez bankası altın alımlarının 2025'te güçlü kalmaya devam etmesiyle, altının gümüşü geride bırakmaya devam etmesini bekliyoruz" dedi.

Bununla birlikte, akışlardaki güçlü korelasyon göz önüne alındığında, 2025'te altın için yenilenen talebin gümüş fiyatlarını da artırmasının muhtemel olduğunu ekledi.

Yıl sonu altın tahminini yineledi

Spot altın bu yıl şimdiye kadar yüzde 26'nın üzerinde değer kazandı ve nisan ayında jeopolitik belirsizlik ve altın destekli borsa yatırım fonlarına artan akışların da yardımıyla ons başına 3.500 dolar ile rekor seviyeye ulaştı. Gümüş fiyatları şu anda ons başına 32,4 dolardan işlem görüyor ve 2025 yılında şu ana kadar yüzde 12 artış gösterdi.

Goldman, yıl sonuna kadar altında ons başına 3.700 dolar ve 2026 ortasına kadar 4.000 dolar baz fiyat ile yapısal yükseliş görüşünü yineledi.

Bir resesyon durumunda, ETF girişlerindeki hızlanmanın altın fiyatını yılsonuna kadar 3.880 dolara çıkarabileceğini de ekledi.

Ayrıca, Federal Rezerv'in bağımsızlığına ilişkin endişelerin artması ya da ABD rezerv politikasındaki değişimler gibi aşırı risk senaryolarında altının 2025 yılı sonuna kadar 4.500 dolara ulaşabileceğini söyledi.