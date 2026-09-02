Altın neden düşüyor? 5 bin dolarlık beklenti hâlâ masada

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Altın fiyatlarında son günlerde yaşanan sert düşüş yatırımcıların gündemine oturdu. Ağustos ayında yılın en güçlü aylık performanslarından birini gösteren altın, eylül ayına satışlarla başladı. Geçen hafta üç ayın zirvesini gören ons altın, haftalık kazançlarını silerek önce 4.500 doların altına indi. Satışların devam etmesiyle fiyat 4.300 dolar seviyesine kadar geriledi. Gram altın da 6 bin 700 liranın altına çekildi.

Altın neden düşüyor?

Petrol ve tarım ürünlerindeki fiyat artışları küresel enflasyonun yeniden hızlanabileceği endişelerini artırırken, altın bu ortamda beklenen güvenli liman talebini oluşturamadı. Enflasyonun yüksek kalması halinde ABD Merkez Bankası'nın faizleri daha uzun süre yüksek tutabileceği, hatta yeniden faiz artırabileceği beklentisi güçlendi.

Saxo Bank Emtia Stratejisi Başkanı Ole Hansen de altındaki son düşüşü yükselen faiz beklentileri, artan tahvil getirileri ve güçlenen dolarla ilişkilendiriyor.

Savaş bile altını yükseltemedi

ABD ile İran'ın yaklaşık bir aylık aranın ardından yeniden karşılıklı saldırılara başlaması da altın fiyatlarında beklenen yükselişi getirmedi. Güvenli liman talebinin altını desteklemesi beklenirken fiyatların gerilemesi dikkat çekti. Haberde bu durumun temel nedeninin yine faiz beklentileri olduğu belirtiliyor. Altındaki satışları, 4.500 dolar ve 4.350 dolar civarındaki destek seviyelerinin aşağı yönlü kırılması da hızlandırdı.

Kısa vadede satış baskısı sürebilir

Analistler, destek seviyelerinin kırılması sonrasında kısa vadede altındaki dalgalanmanın ve satış baskısının devam edebileceğini değerlendiriyor. Ancak yaşanan düşüş, altının uzun vadeli yükseliş beklentisinin tamamen sona erdiği anlamına gelmiyor.

Saxo Bank'tan Ole Hansen'e göre yüksek reel faizler kısa vadede altın açısından olumsuz bir tablo oluşturuyor. Buna karşılık borç ve para sistemine ilişkin uzun vadeli endişeler altın fiyatlarını desteklemeye devam edebilir.

5 bin dolarlık beklenti hâlâ masada

Son satışlara rağmen RBC Capital Markets, altının yeniden yükselişe geçmesini bekliyor. Banka, altının yılın geri kalanında ağırlıklı olarak 4.500-5.000 dolar bandında işlem göreceğini öngörüyor.

Saxo Bank yıl sonu için ons altının 4.929 dolara çıkabileceğini tahmin ederken, RBC Capital Markets 2027 yılında fiyatın 5.296 dolara ulaşabileceği beklentisini paylaşıyor.

Yatırımcı ve merkez bankası talebi öne çıkıyor

RBC Capital Markets, yükseliş senaryosunda yatırımcıların yeniden altına yönelmesine ve merkez bankalarının alımlarına dikkat çekiyor.

Altın destekli yatırım fonlarına yılbaşından bu yana 100 tonun üzerinde net giriş gerçekleşti. RBC'nin tahminine göre yatırımcı kaynaklı girişler yıl genelinde 200 tonu aşabilir.

Altında bundan sonra ne olacak?

Kısa vadede enflasyon endişeleri, yüksek faiz beklentisi, yükselen tahvil getirileri ve güçlü doların altın üzerinde baskı oluşturmaya devam edebileceği değerlendiriliyor. Uzun vadeli senaryoda ise RBC Capital Markets, altının yeniden yükselerek 5 bin dolar seviyesine yaklaşabileceğini öngörüyor. Saxo Bank da kamu borçları ve merkez bankalarının altın alımlarının fiyatları desteklemeye devam edeceği görüşünde. Böylece son sert düşüşlere rağmen altının uzun vadeli yükseliş senaryosu tamamen ortadan kalkmış görünmüyor; kısa vadede ise yatırımcıların gözü faiz, dolar ve kritik destek seviyelerinde olacak.