Altın, petrol fiyatlarındaki yükselişle birlikte geriledi

Ons altın 4413,30 dolara kadar gerilemenin ardından şu sıralarda düne göre yüzde 1,4 kayıpla 4443,25 dolarda seyrediyor. Ay başına göre yüzde 15,5 ekside bulunuyor.

Petrol fiyatları, Orta Doğu’daki çatışmaların enerji arzını daha fazla aksatabileceği endişesiyle yaklaşık yüzde 3 yükselerek önceki seanstaki kayıplarını geri aldı. İran’daki savaş ve küresel ekonomi üzerindeki olası olumsuz etkileri, ABD dolarını güvenli liman olarak öne çıkardı.

Analistler, enerji krizinin enflasyonu yukarı yönlü baskılamaya devam edeceği ve bunun da başta ABD Merkez Bankası olmak üzere merkez bankalarını daha şahin bir duruşa zorlayacağı beklentisinin güçlendiğini belirtiyor. Bu durum dolar ve tahvil getirilerini desteklerken altın üzerinde baskı oluşturuyor.

ABD’nin 10 yıllık tahvil getirileri yaklaşık 8 ayın zirvesine yakın seyretti. Güçlü dolar, altını uluslararası yatırımcılar için daha pahalı hale getirirken, yükselen tahvil getirileri faiz getirisi olmayan altının fırsat maliyetini artırıyor.

Piyasalarda aralık ayına kadar ABD’de faiz artışı ihtimali yaklaşık yüzde 38 olarak fiyatlanırken, Nisan toplantısında faizlerin sabit tutulacağı beklentisi yüzde 93 seviyesinde bulunuyor. Faiz indirimi ihtimali ise yalnızca yüzde 3 ile aralık ayına işaret ediyor. Çatışma öncesinde piyasalarda 2026 için en az iki faiz indirimi bekleniyordu.