Altın piyasası temkinli: Yatırımcılar yeni sinyalleri bekliyor

Altın fiyatları, yatırımcıların İsrail-Hizbullah arasındaki kısmi ateşkesi değerlendirmeyi sürdürmesi ve ABD-İran görüşmelerine ilişkin çelişkili haber akışında daha net sinyaller beklemesiyle salı günü yatay bir seyir izledi.

Spot altın, ons başına 4.481,53 dolarda sabit kaldı. Ağustos vadeli ABD altın kontratları ise yüzde 0,1 yükselişle 4.511,20 dolara çıktı.

"Taraflar kırmızı çizgilerinde ısrarcı oldu ve hâlâ bir anlaşma sağlanamadı"

Bloomberg HT'de yer alan habere göre Tastylive Küresel Makro Strateji Başkanı Ilya Spivak, “Haftanın başında hafta sonu boyunca ateşkesin 60 gün daha uzatılabileceğine dair güçlü beklentiler vardı. Ancak görünen o ki taraflar kırmızı çizgilerinde ısrarcı oldu ve hâlâ bir anlaşma sağlanamadı” dedi.

Lübnan’dan ateşkes açıklaması: Hizbullah ile İsrail arasında kısmi uzlaşı

Lübnan, pazartesi günü Hizbullah ile İsrail arasında kısmi ateşkes sağlandığını açıkladı. Bu gelişme, binlerce can kaybına yol açan ve İran bağlantılı daha geniş çaplı bölgesel gerilimleri tetikleyen çatışmalarda sınırlı da olsa bir yumuşamaya işaret etti.

İran devlet medyası daha önce, Lübnan’daki çatışmaları gerekçe göstererek Tahran’ın ABD ile yürüttüğü dolaylı görüşmeleri askıya aldığını ve ateşkesi sonlandırabileceğini öne sürmüştü. Ancak ABD Başkanı Donald Trump, İran ile temasların “hızlı şekilde” devam ettiğini ifade etti.

Piyasaların gözü ABD istihdam verilerinde

Yatırımcılar, Orta Doğu’daki çatışmaların enflasyonist baskıları artırabileceğine yönelik kaygıların gölgesinde, iş gücü piyasasının gücünü ölçmek için bu hafta açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verileri ve diğer istihdam raporlarına odaklandı.

Bunun yanında, para politikasının gelecekteki seyrine dair sinyaller arayan yatırımcılar, Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack ve Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michael Barr’ın da aralarında bulunduğu Fed yetkililerinin açıklamalarını yakından takip ediyor.

Altında kritik direnç 4.900 dolar seviyesi

Spivak, “Yukarı yönlü hareket açısından en önemli direnç yaklaşık 4.900 dolar seviyesinde görünüyor. Altın 5.000 dolar seviyesinde yeniden güçlü bir şekilde tutunabilirse, uzun vadeli yükseliş dinamikleriyle tekrar uyum sağladığını anlayacağız” ifadelerini kullandı.

Diğer değerli metallerde son durum ne?

Diğer değerli metallerde ise spot gümüş yüzde 0,5 yükselişle ons başına 75,21 dolara çıkarken, platin yüzde 0,5 artışla 1.932,50 dolara yükseldi. Paladyum ise yüzde 0,4 düşüşle 1.356,90 dolara geriledi.