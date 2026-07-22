Altın piyasasında ‘alım fırsatı’ dönemi: Mehmet Ali Yıldırımtürk’ten kritik uyarılar

Altın fiyatlarındaki son durumu analiz eden Mehmet Ali Yıldırımtürk, ons altının 4.000 dolar seviyelerinde güçlü bir destek oluşturduğunu ifade etti. Fiyatların birkaç kez bu seviyenin altına inmeyi denemesine rağmen başarılı olamadığını belirten uzman, iç piyasada ise 6.000 seviyelerinin benzer bir destek noktası haline geldiğini kaydetti. Mevcut fiyatların son 9 ayın en düşük seviyeleri olduğunu hatırlatan Yıldırımtürk, bu durumun altın yatırımcısını çok fazla telaşlandırmadığını çünkü alıcıların büyük bir kısmının orta ve uzun vadeli bir perspektifle hareket ettiğini söyledi.

"Merkez bankalarının alımları altını destekliyor"

Küresel piyasalardaki gelişmelere de değinen Yıldırımtürk, petrol fiyatlarının 85-88 dolar bandına yükselmesinin dünya genelinde enflasyonist bir baskı yaratabileceğini ve bu durumun altını destekleyeceğini ifade etti. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faizleri bir süre daha bu seviyelerde tutacağı ve sene sonunda faiz indirimine gidebileceği beklentisinin piyasalarda hakim olduğunu belirtenYıldırımtürk, doların uluslararası para niteliğini yavaş yavaş kaybedeceği öngörüsüyle merkez bankalarının altın alımlarına devam ettiğini kaydetti.

Altında 3. çeyrek sonrası yeni yükseliş beklentisi

Altın fiyatlarındaki genel yükseliş trendinin değişmediğini savunan Yıldırımtürk, "Ben ana konunun değişmediğini ve 3. çeyreğin sonunda ve 4. çeyrekte altın fiyatının tekrar yukarı yönlü seyir izleme olasılığını görüyorum" dedi. Yatırımcılar için mevcut seviyelerin stratejik bir noktada olduğunu vurgulayan Yıldırımtürk, "Bu seviyeler alım fırsatı olarak değerlendirilmeli" şeklinde konuştu. Ayrıca, finansal okuryazarlığı yüksek yatırımcıların bu dönemde fiziksel altının yanı sıra fon ve sertifika gibi araçlara da yöneldiğini belirtti.

Sahada durgunluk gözlemi

Anadolu seyahati sırasındaki izlenimlerini paylaşan Mehmet Ali Yıldırımtürk, düğün mevsiminde olunmasına rağmen kuyumcularda beklenen hareketliliğin yaşanmadığını ifade etti. Kuyumculardaki satışların genellikle ihtiyaç karşılamaya yönelik olduğunu gözlemlediğini belirten uzman, dünyadaki genel likidite sıkışıklığının altına olan talebi bir miktar frenlediğini söyledi. Ekonomideki genel durgunluğun yollardaki TIR sayısından tekstil sektörüne kadar her alanda hissedildiğini de sözlerine ekledi.