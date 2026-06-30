Altın piyasasında yeni dönem: Çin, risk yönetimini sertleştirdi

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası (SHFE), 2 Temmuz'dan itibaren altın, bakır, alüminyum, çinko, kurşun, alümina, nikel ve paslanmaz çelik vadeli işlem kontratlarında fiyat limitleri ile teminat oranlarını güncelleyeceğini açıkladı.

Altın kontratlarında yükseldi

SHFE'nin açıklamasına göre 2 Temmuz 2026 Perşembe günü takas işlemlerinin başlamasıyla birlikte AU2607-AU2704 vadeli altın kontratlarında günlük fiyat hareket limiti önceki uzlaşma fiyatına göre ± yüzde 14 olarak uygulanacak. Korunma (hedge) amaçlı işlemlerde teminat oranı yüzde 15, genel pozisyonlarda ise yüzde 16 olacak.

Baz metallerde de teminat oranları artırıldı

Bakır, alüminyum, çinko, kurşun ve alümina vadeli işlem kontratlarında günlük fiyat limiti ± yüzde 9 olarak belirlendi. Bu kontratlarda hedge işlemleri için teminat oranı yüzde 10, genel pozisyonlar için ise yüzde 11 olarak uygulanacak.

Nikel ve çelik için farklı uygulamalar

Nikel vadeli işlem kontratlarında fiyat limiti ± yüzde 10'a yükseltilirken, hedge işlemleri için teminat oranı yüzde 11, genel pozisyonlar için yüzde 12 olarak belirlendi. Paslanmaz çelik vadeli işlem kontratlarında ise fiyat limiti ± yüzde 5 olarak korunurken, hedge işlemlerinde yüzde 6, genel pozisyonlarda ise yüzde 7 teminat uygulanacak.

Ek sıkılaşma gelebilir

Borsa, Risk Yönetimi Kuralları'nın 13. maddesinde belirtilen olağanüstü durumların oluşması halinde fiyat limitleri ve teminat oranlarının açıklanan seviyelerin de üzerine çıkarılabileceğini bildirdi. SHFE, fiyat limitleri ve teminat uygulamalarına ilişkin diğer düzenlemelerde Risk Yönetimi Kuralları'nın geçerli olmaya devam edeceğini vurguladı.