Altın rallisi fon baskısıyla karşı karşıya
Pasif fonların pozisyon azaltımı altın üzerinde geçici bir baskı oluşturabilir.
Altın fiyatları, yatırımcıların para politikasına ilişkin ipuçları için kritik ABD ekonomik verilerine odaklanmasıyla yükselişini sürdürdü.
Güvenli liman talebi, ABD’nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya yaptığı operasyonun ardından artarak fiyatları yukarı taşımıştı.
MUFG’den Soojin Kim, altının 1979’dan bu yana en güçlü yıllık performansını sergilediğine dikkat çekerek, kısa vadede emtia endekslerindeki yeniden dengelemenin baskı yaratabileceğini belirtti.
Kim’e göre, rekor rallinin ardından pasif fonların pozisyon azaltımına gitmesi olasılığı, altın üzerinde geçici bir baskı unsuru oluşturabilir.