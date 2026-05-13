Altın rallisi sonrası Hindistan altın ve gümüş vergilerini artırdı

Hindistan hükümeti çarşamba günü yayımladığı kararnameyle, altın ve gümüş ithalat vergilerini yüzde 6 seviyesinden yüzde 15’e çıkardığını duyurdu. Bu adımın, yurt dışından yapılan değerli metal alımlarını sınırlamak ve ülkenin döviz rezervleri üzerindeki baskıyı hafifletmek amacıyla atıldığı belirtildi.

Dünyanın en büyük ikinci değerli metal tüketicisi olan Hindistan'da, yükselen vergilerin talebi baskılayabileceği ifade ediliyor. Bununla birlikte, söz konusu kararın Hindistan'ın ticaret açığını daraltması ve Asya'nın en zayıf performans gösteren para birimlerinden biri olan rupiyi desteklemesi bekleniyor.

Sektör yetkilileri ise yüksek ithalat vergilerinin, 2024 yılı ortasındaki vergi indiriminden sonra azalan altın kaçakçılığını yeniden canlandırabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Hükümet, altın ve gümüş ithalatına yüzde 10 temel gümrük vergisi ve yüzde 5 Tarım Altyapı ve Kalkınma Vergisi (AIDC) getirerek fiili ithalat vergisini yüzde 15’e taşıdı.

Altın talebinde artış

Altın tüketiminin neredeyse tamamını ithalat yoluyla karşılayan Hindistan'da, son bir yılda hisse senedi piyasalarındaki negatif getiri ve fiyatlardaki ralli nedeniyle altına olan yatırım talebi artış göstermişti. Dünya Altın Konseyi verilerine göre, Hindistan'ın altın borsa yatırım fonlarına (ETF) girişler mart çeyreğinde yıllık bazda yüzde 186 artarak 20 metrik ton ile rekor seviyeye ulaştı.

Nisan ayında ithalatın son 30 yılın en düşük seviyelerine gerilediği Hindistan'da, yeni vergi düzenlemesi sonrası ithalatın daha da düşmesi bekleniyor. Sektör temsilcileri, mevcut fiyat seviyelerinde yasa dışı yollarla altın getirmenin teşvik edici hale geldiğini ve kayıt dışı piyasanın hareketlenebileceğini öngörüyor.