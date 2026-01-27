Altın rallisi TCMB rezervlerini tarihi zirveye taşıdı! Prof. Dr. Hakan Kara: Açık ara tüm zamanların rekoru

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) brüt rezervleri, altın fiyatlarındaki yükselişten bulduğu destekle 23 Ocak’ta biten haftada 10 milyar dolardan fazla artışla 215,5 milyar dolara çıkarak yeni tarihi zirvesine yükseldi.

Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve TCMB eski Başekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara, 13 Ocak’ta paylaştığı “Merkez Bankası net rezervleri 70,5 milyar dolar ile tarihi zirveye ulaştı” hesaplamalarını şu şekilde güncelledi:

“Altın fiyatındaki artış rezervleri de coşturdu. Geçen hafta itibarıyla 85 milyar dolarla açık ara tüm zamanların rekorunu gördük. Not: 85 milyar dolar olan net rezerv. Brüt rezervde 215 milyar doları geçtik.”

— Hakan Kara (@ali_hakan_kara) January 27, 2026

Bankacılar ne kadar artış hesapladı?

Reuters'ın bankacıların hesaplamalarından aktardığına göre, 23 Ocak ile sona eren haftada net rezerv de 6 milyar doların üzerinde artışla 97,5 milyar dolara yaklaştı.

Bankacılar, altın fiyatlarındaki yükselişin 23 Ocak haftasında yüzde 8'in üzerinde olduğuna işaret ederken, TCMB rezervlerinde de yukarı yönlü etkisinin 6,5 milyar dolara yakın olduğunu hesapladı. Hesaplamalara göre, TCMB geçen hafta piyasadan 2 milyar dolara yakın döviz aldı.

TCMB haftalık resmi verisi perşembe günü saat 14.30'da açıklanacak.