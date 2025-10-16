Altın rekor serisine devam ediyor: Yılbaşından bu yana yüzde 61 kazandırdı

Altın fiyatları perşembe günü beşinci işlem gününde de yükselerek tarihi zirvesini gördü. ABD ile Çin arasındaki ticaret geriliminin tırmanması, ABD federal hükümetinin kapanması ve artan faiz indirimi beklentileri, yatırımcıların güvenli liman arayışını hızlandırdı.

Uluslararası spot altın fiyatı yüzde 0,8 artışla ons başına 4 bin 242 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. ABD altın vadeli kontratları ise yüzde 1,2 değer kazanarak 4 bin 253,70 dolara yükseldi.

Gram altın rekor yeniledi

Ons altın tarafında yaşanan yükselişlerle birlikte Türkiye'de altının gram fiyatı da tarihi zirvesini yeniledi. Gram altın yüzde 0,7 yükselerek 5 bin 700 lira seviyesini aştı ve rekor kırdı.

ABD-Çin arasında gerilim tırmanıyor: Altına güçlü bir ivme kazandırdı

ABD’li yetkililer, Çin’in nadir toprak elementleri ihracatına yönelik genişletilmiş kontrollerini küresel tedarik zincirlerine tehdit olarak nitelendirirken, misilleme adımlarının gelebileceği sinyalini verdi.

İki ülke Salı günü karşılıklı olarak birbirlerinin gemilerine liman ücretleri uygulamaya başlamıştı.

OANDA kıdemli analisti Kyle Rodda, “Fed’in faiz indirimlerine dair daha yüksek bir olasılık vurgusu altını destekliyor. Ancak Başkan Donald Trump’ın bu durumu açıkça bir ticaret savaşı olarak nitelendirmesi, altına güçlü bir ivme kazandırdı” dedi.

ABD Hazine Bakanı Bessent, Washington’un Pekin’in adımlarına karşı ihracat kontrolleri de dahil olmak üzere ek önlemleri devreye sokabileceğini belirterek, Çin’in Rus petrolü alımlarına yönelik ek vergilerin de gündeme gelebileceğini söyledi.

ABD hükümetinin kapanması ekonomiyi zorluyor

İki haftadır süren federal hükümetin kapanmasının, ABD ekonomisine haftalık 15 milyar dolara kadar üretim kaybı olarak yansıyabileceği uyarısı yapıldı.

Fed faiz indirimi yapacak mı?

Yatırımcılar, bu ayki Fed toplantısında 25 baz puanlık bir faiz indiriminin neredeyse kesin olduğunu, Aralık ayında ise ikinci bir indirimin gelebileceğini öngörüyor.

Altında yılbaşından bu yana yüzde 61 artış oldu

Faiz indirimi beklentileri, merkez bankalarının alımları, jeopolitik riskler, “de-dolarizasyon” süreci ve altın destekli borsa yatırım fonlarına (ETF) güçlü girişler, yılbaşından bu yana altını yüzde 61 oranında yükseltti.

ANZ Bank'tan yeni altın tahmini

ANZ Bank, altının yıl sonuna kadar 4 bin 400 dolar seviyesine ulaşabileceği tahmininde bulundu.

Dünyanın en büyük altın destekli ETF’si olan SPDR Gold Trust (GLD)’ın varlıkları Çarşamba günü 1.022,6 tona yükselerek Temmuz 2022’den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Diğer değerli metallerde durum ne?

Spot gümüş perşembe günü yüzde 0,2 artışla 53,17 dolar/ons seviyesinde işlem gördü. Gümüş, hafta başında 53,60 dolar ile tüm zamanların zirvesini görmüştü.

Platin yüzde 0,7 yükselerek 1.671,65 dolar, paladyum (XPD=) ise yüzde 0,8 artışla 1.548,75 dolar seviyesine çıktı.