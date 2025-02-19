Altın, rekor seviyelerden kar satışlarıyla geriledi

Altın, ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetiminin Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için Rusya ile daha fazla görüşme yapmayı kabul etmesinin ardından yatırımcıların barış görüşmelerini izlemesiyle, rekor seviyelerden kar satışları nedeniyle düştü.

Ons altın şu sıralarda yüzde 0,16 aşağıda 2.929,19 seviyelerinden işlem görüyor. Bu geçen hafta ulaşılan 2.942,70 zirvesinden yaklaşık 14 dolar daha aşağıda bir seviyeye işaret ediyor.

ABD altın vadeli işlemleri de yüzde 0,1 düşüşle 2.945,90 dolara geriledi.

Trump yönetimi salı günü, Kiev veya Avrupa'nın masada olmadığı ilk Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinin ardından Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için Rusya ile daha fazla görüşme yapmayı kabul ettiğini söyledi.

Gümüş fiyatları da yüzde 0,55 düşüşle 32,66 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Piyasalar bu akşam TSI 22.00'de açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) tutanaklarını izleyecek.