Altın, rekor sonrası beklemede

Altının ons fiyatı, dün 2148 dolara kadar yükselerek tarihi zirvesini görürken, sonrasında gelen kar satışlarıyla sert düşerek 2020 dolara kadar geri çekildi. Bugünkü işlemlerde 2025 - 2041 dolar arasında hareket eden ons altın fiyatları üzerinde, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine 2024'ün ilk çeyreğinde başlayacağı beklentilerinin hafif azalmasıyla dolar endeksi ve ABD tahvil faizlerinde görülen dalgalanmalar etkili oluyor. Ons altın saat 13.25 itibarıyla yüzde 0,02 düşüşle 2024 dolarda işlem görüyor.

Altının ons fiyatında teknik açıdan 2060 ve 2070 dolar seviyeleri direnç, 2020 ve 2010 dolar seviyeleri destek konumunda bulunuyor.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed), gelecek yıl beklendiği kadar güvercin olmayabileceğine ilişkin endişelerle yatırımcıların temkinli davrandığını belirterek, bugün gözlerin dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerine çevrildiğini ifade etti.

Haftanın son işlem gününde ABD'de açıklanacak istihdam raporu verileri öncesinde temkinli seyir öne çıktığını dile getiren analistler, söz konusu verilerin ABD'de ekonomik gidişat konusunda sinyal verebileceği ve varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini söyledi

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in önümüzdeki iki toplantıda da faizi sabit bırakmasına kesin gözüyle bakıldığını belirterek, gelecek yıl sonuna kadar toplamda yaklaşık 125 baz puanlık faiz indiriminin fiyatlamalarda bulunduğunu kaydetti.

Gram altın zirveden geriledi

Ons altındaki yükselişin etkisiyle tarihi zirvesini dün 1997 liraya kadar çıkaran gram altın, şu dakikalarda yüzde 0,04 kayıpla 1883 liradan alıcı buluyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 110 liradan, cumhuriyet altını 12 bin 720 liradan satılıyor.

Dün altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 1,96 düşüşle 1886 liradan tamamlamıştı.