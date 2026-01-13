Altın rekor sonrası düştü: Kar satışı etkili oldu, yatırımcılar temkinli

Altın fiyatları, tarihinde ilk kez ons başına 4 bin 600 dolar seviyesini aşmasının ardından salı günü kar satışlarının etkisiyle geriledi.

Spot altın, yüzde 0,4 düşüşle 4 bin 576,79 dolara indi. Ons altın, pazartesi günü 4 bin 629,94 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü. ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 0,6 kayıpla 4 bin 585,40 dolara indi.

Gram altın ne kadar?

Ons altın tarafında yaşanan gelişmelerle birlikte gram altın tarafında da düşüş yaşandı. Gram altın fiyatları yüzde 0,3 düşüşle 6 bin 365 lira seviyelerine geriledi. Gram altın şu sıralar 6 bin 376 liradan değer görüyor.

Trump’tan İran mesajı: Yüzde 25 gümrük vergisi tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump, İran’la iş yapan ülkelere ABD ile ticarette yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı. Washington yönetimi, son yılların en büyük hükümet karşıtı protestolarının yaşandığı İran’daki gelişmelere nasıl yanıt verileceğini tartışıyor.

Küresel güç gösterisi ve artan gerilim devam ediyor

İran’daki gerginlik, Trump’ın uluslararası arenada ABD’nin gücünü daha sert biçimde ortaya koyduğu bir döneme denk geldi. Trump yönetimi, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun görevden uzaklaştırıldığını duyururken, Grönland’ın satın alınması ya da güç kullanımıyla alınabileceğine dair açıklamalarla da gündeme geldi.

Fed soruşturması doları baskıladı

Trump yönetiminin ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell hakkında cezai soruşturma başlatması, merkez bankasının bağımsızlığına yönelik endişeleri artırdı. Dolar, son dönemdeki kayıplarını korurken bir ayın zirvesine yakın seviyelerde dalgalandı. Soruşturma kararı, eski Fed başkanları ve Cumhuriyetçi Parti içinden gelen sert eleştirilerle karşılandı.

Faiz indirimi beklentisi altını destekliyor

Cnbc-E'de yer alan habere göre Goldman Sachs ve Morgan Stanley gibi büyük aracı kurumlar, Fed’in haziran ve eylül aylarında ikişer adet 25 baz puanlık faiz indirimi yapmasını bekliyor.

Faiz getirisi olmayan varlıklar, düşük faiz ortamlarında ve jeopolitik ya da ekonomik belirsizlik dönemlerinde genellikle daha iyi performans gösteriyor.

Değerli metallerde de geri çekilme görüldü

Spot gümüş, pazartesi günü gördüğü 86,22 dolarlık rekorun ardından yüzde 1,6 düşüşle 83,62 dolara indi. Spot platin, 29 Aralık’ta kaydettiği 2 bin 478,50 dolarlık zirvenin ardından yüzde 2,5 kayıpla 2 bin 283,95 dolara geriledi. Paladyum ise yüzde 3,7 düşüşle 1.774,44 dolardan işlem gördü.