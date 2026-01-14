Altın rekor üstüne rekor kırıyor: Borsa rüzgârı ALTINS1’i savuruyor

ÖZDER ŞEYDA UYANIK

Ons altın 2025 yılında yüzde 67 oranında yükseldi. Altın bu yükselişle rekorlar eşliğinde yılı tamamladı. 2026’da da altın başlığında gümüş, platin gibi metallerde yükseliş ve rekorlar sürüyor.

Hafta başından bu yana ons altın yüzde 3’e yakın yükselirken, Borsa İstanbul’da işlem gören altın sertifikası (ALTINS1) ise sert düşüyor. Bugün 14:30 itibarıyla yüzde 5 seviyesinde değer kaybıyla işlem gören Altıns1 hafta başından bu yana yüzde 14’ün üzerinde değer kaybetti.

“Borsa yükseliyor”

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, 2026 yılına yönelik görüşlerinde ALTINS1’deki hareketlere dikkat çekmişti.

Yıldırımtürk, 2026 yılına yönelik beklentilerinde altıns1 için “Hissede işlem yapan yatırımcı şimdilik parasını ALTINS1’de park etti. Talepten dolayı fark oluşuyor. Nasıl Bir Ekonomi TV’de de Nuri Sevgen, 2026'da borsanın yükseleceğini söyledi. Borsa yükselirse ALTINS1 geriler diye düşünüyorum” demişti. ALTINS1’i sorduğumuzda da bu görüşlerini hatırlattı.

Altın sertifikasında düşüşün nedeni ne?

Borsa İstanbul 2026 yılına başladığından bu yana yüzde 10 değer kazanarak yeni rekorlara imza attı. Mehmet Ali Yıldırımtürk de bu yükselişin her yıl başında Şubat ortasına kadar sürdüğünü, yılın ilk Enflasyon Raporu sonrasında borsada bir düzeltmenin olabileceğini ve bu döneme dek hisse yatırımcısının park ettiği ALTINS1’den çıkmaya devam edeceğini belirtti.

Altın sertifikası alınır mı?

Yıldırımtürk, “ALTINS1 piyasa ile eşitlenirse alınır” derken, piyasa ile fiyat farkının neredeyse yüzde 80’e kadar çıkarak abartı bir durum oluşturduğunu belirterek, bu durumda tahtada alıcı kalmadığını bu yüzden de hareketlerin sert olduğuna dikkat çekiyor.